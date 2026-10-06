Policie hledá svědky konfliktu v Běchovicích. Pachateli hrozí až 12 let vězení

Kriminalisté z oddělení vražd se zabývají konfliktem z prvního říjnového dne, který skončil zraněním dvou osob, kdy jedna z obětí je mladší patnácti let. Policie ve snaze objasnit případ hledá další možné svědky incidentu.
Policisté hledají svědky konfliktu z úvodu měsíce. Incident se odehrál ve čtvrtek 1. října krátce před půl pátou odpoledne v ulici Mladých Běchovic u přechodu pro chodce na křižovatce s ulicí Ke Klánovickému lesu a také v ulici Podnikatelská.
"Do konfliktu byl zapojen téměř šestasedmdesátiletý řidič osobního vozidla Peugeot 307 Combi modré barvy a sedmnáctiletý mladík, který na koloběžce převážel čtrnáctiletou dívku," uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Mluvčí zmínil, že policie by ráda mluvila s jednou konkrétní osobou. "Zejména hledáme řidiče vozidla, který v ulici Podnikatelská u konfliktu na krátkou dobu zastavil a mohl vidět jeho průběh. Jeho svědectví by mohlo významně pomoci při objasnění celé události," vysvětlil Daněk.
"Prosíme také všechny další svědky, kteří nehodu a následný incident viděli, případně mají záznam z palubní kamery, aby se ozvali na tísňovou linku 158," dodal mluvčí.
Případem se zabývají kriminalisté z oddělení vražd pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu pokusu těžkého ublížení na zdraví spáchaného na dvou osobách, z nichž jedna je dítětem mladším 15 let, a dále pokusu o poškození cizí věci. V případě odsouzení hrozí pachateli až dvanáct let odnětí svobody.
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