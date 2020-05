Policie poblíž Prahy zadržela cizince, v Německu je podezřelý z násilného činu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Policisté poblíž Prahy zadrželi cizince, který je v Německu podezřelý z násilného trestného činu. Spáchal ho údajně ve středu, poté odjel autem do ČR. Muže poslal soud do vazby, do několika týdnů bude předán zpět do Německa. Na webu to uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön. Podobný případ se odehrál počátkem května.