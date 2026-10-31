Policie vyšetřuje násilný čin v České Lípě. Útočník skončil v poutech

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. října 2026 10:43

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté od nočních hodin vyšetřují násilný trestný čin v České Lípě v Libereckém kraji. Podezřelá osoba skončila v poutech, napadený člověk je v péči lékařů. Veřejnosti by nemělo hrozit žádné nebezpečí. 

Policie o události, ke které došlo v noci z pátku na sobotu, informovala v dopoledních hodinách na sociální síti X. "Před půl druhou nad ránem jsme přijali oznámení o násilném trestném činu, ke kterému došlo v České Lípě. Útočníka jsme zadrželi, napadený je v péči lékařů," uvedli strážci zákona.

Případné obavy místních obyvatel už nejsou namístě. "Veřejnosti v této souvislosti žádné nebezpečí nehrozí," zmínili policisté.

Případ si převzali kriminalisté, kteří hodlají objasnit veškeré okolnosti trestného činu. "Více sdělíme, až to bude možné," slíbila policie na závěr příspěvku.

V Libereckém kraji se momentálně prověřuje i jiný případ. Policie po prověrce úmrtí muže středního věku v bytě panelového domu v Jablonci nad Nisou obvinila jiného muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy. 

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