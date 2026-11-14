Seniorka nepřežila napadení ve Dvoře Králové. Policisté mají podezřelou osobu

Tragickým případem se od pátku zabývají kriminalisté z Královéhradeckého kraje. Mladistvá osoba je podezřelá z napadení seniorky, která později zemřela v nemocnici, ve Dvoře Králové nad Labem.
Podle policistů došlo k napadení třiasedmdesátileté ženy v pátečních odpoledních hodinách v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Důchodkyně byla převezena do nemocnice, kde následně podlehla svým zraněním.
"Policisté byli nemocnicí vyrozuměni o tom, že by na úmrtí ženy mohla mít s největší pravděpodobností podíl jiná osoba. Případem se tak obratem začali intenzivně zabývat krajští kriminalisté společně s trutnovskými," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Vyšetřování netrvalo dlouho, když došlo k zásadnímu průlomu. "Díky spolupráci se strážníky Městské policie Dvůr Králové nad Labem a dobré místní znalosti našich policistů jsme na základě pouhých několika málo indicií a poznatků, které měli kriminalisté k dispozici, zadrželi vpodvečer mladistvou osobu," sdělila mluvčí.
S podezřelou osobou momentálně probíhají prvotní úkony trestního řízení. Policie zatím nesdělila, co dotyčnému člověku hrozí v případě uznání viny.
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Zdroj: Libor Novák