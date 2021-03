Za vyhrůžky smrtí Babišovi hrozí obviněnému osm let vězení

"Dotyčná osoba byla vydána ze Španělska na základě evropského zatýkacího rozkazu," sdělil serveru Jan Lelek, šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1, které kauzu dozoruje. Doplnil, že soud poslal obviněného v sobotu do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Podle Aktuálně.cz pachatel jednal kvůli nesouhlasu s tím, jak se vláda pod Babišovým vedením vypořádává s epidemií koronaviru. Lelek to nevyvrátil. Odhadl, že policie by mohla vyšetřování skončit do dvou měsíců. "Nejedná se o nic skutkově složitého," dodal.

Babiš k případu řekl, že policie ho o věci informovala letos 8. ledna a následně střežila jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. "Ano, protože se bála," uvedl Babiš k jejímu odjezdu. Doplnil, že tuto informaci nechtěl prozrazovat v době, kdy se na něj za snímky valila vlna kritiky, protože jeho žena to nevěděla. "Teď se to dozvěděla, já jsem je vyhnal pryč," sdělil.

Španělský server NIUS v polovině února napsal o zadržení hledaného Čecha, kterého česká policie podezírá z výhrůžek smrtí Babišově manželce a synovi. Údajně po Babišovi chtěl, aby do pěti dnů abdikoval.

Policie eviduje více případů, kdy lidé vyhrožovali v souvislosti s nouzovým stavem a epidemickými opatřeními členům české vlády. Jeden obviněný zveřejnil své hrozby na sociální síti VKontaktě, další mladík zase na Facebooku a jednomu z ministrů zasílal i výhrůžné e-maily. Oba muži se podle policistů přiznali.