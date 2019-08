Polanski nepřijede do Benátek. Bojí se, že se domů nevrátí

Francouzsko-polský režisér Roman Polanski nedorazí na filmový festival v italských Benátkách kvůli obavám, že by mohl být zatčen a vydán do USA. Uvedl to server francouzské televize LCI s odvoláním na několik informovaných zdrojů. Filmař, jehož snímek J´accuse (Žaluji) byl v Benátkách vybrán do hlavní soutěže, je od 70. let na útěku před americkou justicí kvůli sexu s nezletilou. Itálie má se Spojenými státy od roku 1983 uzavřenou dohodu o vydávání, píše LCI.