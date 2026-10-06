Češi nestačili v Lize národů na dalšího favorita. I proti Španělům ale ukázali, jak chtějí hrát

Dalo se očekávat, že po třech zápasech v elitní lize A v rámci Ligy národů UEFA nebude mít česká fotbalová reprezentace, která je aktuálně v přerodu, ani jeden bod. Ve společnosti Chorvatska, Anglie a Španělska se skutečně nedaly čekat zázraky, zvlášť když se český tým nachází v přestavbě. Po domácích prohrách s Chorvatskem (1:2) a Anglií (0:2) tak tedy nyní svěřenci španělského kouče Santiho Denii nebrali žádný bod ani proti úřadujícím světovým šampionům – Španělům. Na jejich půdě v Oviedu totiž prohráli 1:3.
Ovšem i proti tomuto zřejmě nejtěžšímu soupeři ze všech tří přišly ze strany českého týmu momenty, které dávaly naději v lepší zítřky. Především ve druhé půli předvedli reprezentanti zlepšený výkon a po snížení Jiřího Slámy na 1:2 dokonce sahali i po remíze. Gól nováčka v reprezentaci Ryana Naderiho však neplatil kvůli předešlému faulu. Místo 2:2 to tak nakonec bylo 1:3, když po rychlé akci využil závěrečnou hru v přesilovce Merino.
Ze všech tří soupeřů to byl podle všeho asi ten nejočekávanější z českého pohledu. Už jenom kvůli příběhu s naším novým španělským stratégem Deniou. První zahraniční kouč českého národnímu týmu se po pár zápasech ve svém novém angažmá střetl hned se svými krajany, které navíc vede Luis de la Fuente, s nímž v minulosti spolupracoval.
I pro tentokrát musel učinit Denia změny v sestavě – konkrétně jich bylo šest, přičemž jedna z nich se učinila i v brance, kde podle očekávání po Horníčkovi a Kovářovi tentokrát dostal šanci Kinský. Bohužel ani ten nakonec nezabránil tomu, aby Španělům skončil dlouhá šňůra 41 vítězných zápasů v řadě.
Češi věděli, že si proti Španělům, kteří zápas v Oviedu pojali svátečně, neboť i zde před výkopem ukázali trofej pro mistry světa, musejí dávat pozor od úvodních vteřin. V předešlých dvou zápasech totiž skórovali jako první vždy v prvních 120 vteřinách utkání. O to samé se snažili i proti Čechům, Yamal ale ve své první příležitosti po necelé minutě střílel mimo. Sice svěřenci kouče Santiho Denii prvních 120 vteřin přežili, přesto nezabránili ani tak brzkému gólu soupeře. Ten na přesnou trefu musel akorát čekat jen do šesté minuty, kdy na hranici šestnáctky si nedělal nic z dotírajících protihráčů a nádherně a nakonec nechytatelně pro Kinského vypálil, 0:1 pro Španělsko.
Změnit nepříznivý stav se jako první pokoušel po úvodní čtvrthodině Lingr. První útočný český výpad ale úspěchem neskončil. V první půli se z českého pohledu však jednalo o opravdu jediný takový útok. Poté totiž po zbytek první části hrozili jen Španělé. Nejprve Pedri jen rozehřál gólmana Kinského, když se mu trefil přímo do náruče. Ve 33. minutě po pasáži, v níž měli Jihoevropané navrch jak územně, tak i herně, předvedli kombinační akci, na jejímž konci se dostal míč až k Olmovi v šestnáctce. Jeho následné zakončení vyrazil Kinský na roh. O dvě minuty později už se ale úřadující mistři světa druhé přesné trefy v tomto zápase dočkali. To se ve vápně ocitnul Pedri, poté se míč od českých bránících fotbalistů dostal k Rodrimu a právě ten už neměl žádnou velkou práci, 0:2. Chvíli na to zahrozil Baena po spolupráci s Yamalem, ale stav zůstal naštěstí u dvoubrankového manka z českého pohledu.
Právě Baena s Yamalem už do druhé půle nezasáhli. Neznamenalo to však žádný oddech, nicméně český tým se podobně proti Chorvatsku postupně zlepšoval. Jako první ve druhé půli z českého pohledu zahrozil Lingr, který se nejlépe zorientoval v trmě vrmě před španělskou brankou. Prostřídali následně i Češi, když se poprvé ve své kariéře dostal na hřiště v českém dresu Naderi. Poté bylo na Španělech znát, že už do zápasu všechno nedávají, v 68. minutě například nedosáhl pro změnu španělský debutant Fernández na Pinovu přihrávku a před prázdnou brankou ji tak nedokázal zužitkovat. Následovala rychlá česká akce na druhé straně, kterou vedl Hložek, jenž nahrál osamocenému Slámovi a ten svou přesnou střelou ke vzdálenější tyči odměnil za svoje dosavadní povedené výkony z jeho strany v rámci tohoto srazu, 1:2 pro Španělsko.
Tehdy to zase vypadalo s českými nadějemi zajímavě. Zvlášť, když se odhodlávali i k čím dál většímu napadání, které bylo ze strany Čechů několikrát vidět i v předešlých zápasech. A i Španělům tento styl dělal problém. Tak jako v 72. minutě, kdy Lingrovi se podařilo zachytit rozehrávku gólmana Rayi, aby prakticky ihned po zisku míče vypálil. Střela však zamířila mimo. V 79. minutě měl pak problém Raya s Krejčího hlavičkou, neboť mu vypadl balon na brankové čáře. Této situace využil Naderi, jenž míč nasměroval do sítě. Radost ze senzačního vyrovnání však Čechům hned utnul rozhodčí Fotias, když odpískal útočný faul Červovi.
Tento moment rozhodl, protože závěr zápasu byl ve znamení frustrace. Ihned po tomto momentu dostal za protesty žlutou kartu kapitán Krejčí. V 85. minutě za zbytečný faul na Fernándeze pak uviděl druhou žlutou a musel jít ze hřiště. Podruhé tak v rámci tohoto srazu dohrávali Češi v deseti (poprvé tomu bylo v Edenu proti Anglii, kdy byl již po 25 minutách vyloučen Šulc). I když Muňoz pak ještě přesilovku nevyužil, v 89. minutě se opět projevila silná stránka španělského žolíka Merina a byl to on, kdo podobně jako několikrát na letošním MS dal svůj tradiční last minute gól, kterým tak zvýšil na konečných 3:1.
„Byl to zápas, po kterém mohu být na svůj tým hrdý. Snažili jsme se hrát, být soupeři konkurenceschopní. Španělům je samozřejmě těžké čelit. S výsledkem nemůžeme být spokojeni, chceme bodovat, ale jsme nadšeni z přístupu i výkonu našeho týmu. Hráči do toho dali maximum, a to jak individuálně, tak jako tým. V prvních minutách jsme možná hráli s až příliš velkým respektem, potom se do vás dají určité pochyby. Ale myslím, že tým v druhém poločase reagoval velice dobře. Zlepšili jsme se v obraně, povedlo se nám zahustit prostor, vytvořili jsme si šance. Nechci mluvit o výkonu rozhodčích, mohlo to dopadnout trochu jinak. Myslím, že tohle je správná cesta. Samozřejmě je obtížné prohrávat a nezískat ani bod, ale tohle je elitní úroveň Ligy národů. Teď si přejeme, aby se hráči dali dohromady do zápasu v Anglii,“ nechal se po zápase slyšet český kouč Denia.
O tom, že je Španělsko od všech odskočené, mluvil i jediný autor českého gólu Sláma. „Obrovsky náročné utkání, ta kvalita soupeře se nezapře. Není divu, že jsou to mistři světa. Musím říct, že Španělsko bylo ještě o level výš než Chorvatsko a Anglie. Mají obrovskou kvalitu nahoře, pro nás obránce to bylo obrovsky těžké, nenechali nás vydechnout. Z gólu mám obrovskou radost, pro mě splněný sen. Asi každý hráč, když je malý, sní o něčem takovém a mně se to povedlo. Při tom náběhu jsem ze sebe vyškrábal zbytky sil, za ten sraz už toho mám dost,“ řekl.
Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (3.10.2026):
Španělsko – Česko 3:1 (2:0)
Branky: 6. Yamal, 35. Rodri, 89. Merino – 69. Sláma. Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis – Evangelu (video, všichni Řec.). ŽK: López – Ladislav Krejčí II, M. Sadílek, Lingr, Chaloupek, Kinský, Denia (trenér). ČK: 85. Ladislav Krejčí II. Diváci: 28 515
Španělsko: Raya – Fresneda, Le Normand, Laporte, F. García – Rodri (77. Zubimendi), Pedri (67. Merino) – Yamal (46. Muňoz), Olmo (67. López), Baena (46. Pino) – Fernández. Trenér: De la Fuente
Česko: Kinský – Sáček, Chaloupek, Ladislav Krejčí II, Sláma – Macek (56. Červ), Král (73. M. Sadílek) – Radosta (73. Bucha), Ambros (56. Naderi), Lingr – Hložek (87. Vitík). Trenér: Denia
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