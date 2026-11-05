Česká reakce na tragickou smrt fotbalisty. Ligový trenér hrával za stejný klub

Lucie Podzimková

5. listopadu 2026 20:45

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Světový fotbal rozesmutnila zpráva o smrti španělského fotbalisty Jesúse de Miguela, jenž zemřel na následky faulu v zápase druhé španělské ligy. Jedna z reakcí přišla i z Česka. Ozval se trenér, který během hráčské kariéry hrál za stejný klub jako zesnulý útočník. 

"Velmi nás zasáhla zpráva o úmrtí Jesúse de Miguela Alamedy ze španělského CD Tenerife, kde jsem strávil část své hráčské kariéry. Chtěl bych za celou Sigmu vyjádřit upřímnou soustrast všem blízkým i celému klubu CD Tenerife," vzkázal Pavel Hapal, trenér olomoucké Sigmy. 

Do konce pondělního utkání nezbývalo mnoho času, když se za vyrovnaného stavu 2:2 mohl de Miguel hnát v nastaveném čase sám na branku. Přibližně na půli ho však zaskočil brankář soupeře Jesus Owono, který útočníka bezohledně fauloval. Po malé chvíli bylo zřejmé, že s fotbalistou je to velmi vážné. 

Podle dostupných informací mu selhalo srdce, jehož činnost se podařilo obnovit úspěšnou resuscitací. De Miguel byl převezen do nemocnice ve vážném stavu. Objevily se sice informace, že se pacienta podařilo stabilizovat, ale v úterý přišla ze Španělska nejsmutnější možná zpráva.

"Nechceme uvěřit, že je to pravda, ale zlomení bolestí oznamujeme tragické úmrtí Jesúse de Miguela Alamedy, k němuž došlo v úterý 3. listopadu 2026 v osm hodin ráno," uvedl klub CD Tenerife na sociální síti X. 

"Neexistují slova útěchy, neexistuje nic, co by zmírnilo pocit smutku. Jsme s jeho zdrcenou rodinou, jeho blízkými a celou rodinou CD Tenerife, která dnes pláče nad tímto krutým koncem," dodal klub, jehož prostřednictvím rodina zesnulého poděkovala za podporu a požádala o maximální respektování soukromí.

31. října 2026 20:31

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Zdroj: Libor Novák

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