Bouře na Ostrovech. Anglický klub převzali Saúdové a účastníci Premier League se bojí

Vstupem Saúdů do klubu se tak otloukánek anglické ligy rázem stal nejbohatším klubem na Ostrovech. Podle zákulisních informací mělo totiž ono saúdskoarabské koncorsium zaplatit před vstupem do klubu jeho již bývalému majiteli Mikeu Ashleymu až 300 milionů liber (zhruba 9 miliard korun).

Proti vstupu Saúdů do Newcastlu se v minulosti vyslovily nejen lidskoprávn organizace jako třeba Amnesty International, ale i majitelé vysílacích práv na Premier League v Kataru či společnost beIN Sports. A protože se v Saúdské Arábii provozuje pirátské vysílání anglické soutěže, do poslední chvíle se nebyo jisté, zda ke koupi Necastlu ze strany saúdskoarabského koncorsia dojde. Tato překážka by ale měla být v blízké době vyřešena.

Co se týče smlouvy mezi Newcastlem a saúdskoarabským koncorsiem, z něj vyplývá, že Saúdové mají k dispozici rozpočet ve výši 320 miliard liber. To je mimochodem padesátkrát větší finanční obnos, než jakým se můžou pyšnit arabští majitelé francouzského Paris Saint Germain z Qatar Sports Investments.

Není bez zajímavosti, že už loni v létě se obě strany dohodly na koupi klubu ze strany Saúdů. Protože se ale zvedla velká vlna odporu ze strany veřejnosti, celý transfer se pozastavil.

Saúdskoarabské koncorsium muselo tak tentokrát dodat důkazy o tom, že Saúdská Arábie coby stát nebude mít žádný vliv na chod klubu. K tomuto faktu se vyjádřilo i vedení Premier League. „Premier League právě obdržela právní garance, že Saúdskoarabské království nebude kontrolovat Newcastle United. Všechny zúčastněné strany jsou potěšeny, že se završil proces, který dá jistotu Newcastlu United i jeho fanouškům," uvedlo.

V budoucnu očekávají v Newcastlu trofeje. Jako první ale nejspíš nové vedení čeká výměna trenéra

Novou klubovou spolumajitelkou se nyní stává Amanda Staveleyová. Ta se nechala slyšet, co očekává od klubu do budovna poté, co se do něj přililo tolik peněz. „Samozřejmě máme teď stejné ambice jako Manchester City nebo PSG co se zisku trofejí týče. To jednoznačně, ale bude to chtít čas," řekla konkrétně a pokračovala: „Jestli chceme do 10 let vyhrát Premier League? Ano. Tahle transakce znamená zásadní zvrat. Chceme trofeje. Ty ale vyžadují investice, čas, trpělivost a týmovou práci."

K tomu je ale opravdu ještě dlouhá cesta. Může ji odstartovat změna dosavadního trenéra. To by měl být totiž podle zákulisních informací první krok nového vedení, tedy konec Steva Bruce. Mimochodem, tento stratég není v současnosti oblíben u fanoušků a jak informují britská média, novým majitelům by u takového kroku nevadil ani ten fakt, že by klub kvůli tomu ztratil 8 miliard liber.

Během aktuální reprezentační pauzy by podle britského deníku Daily Mail k výměně trenéra dojít a na lavičce Newccastlu by se tak mohl nově objevit třeba Brendan Rogers z Leicesteru nebo dokonce Steven Gerrard z Glasgow Rangers.

Zbylých 19 účastníků Premier League se chce sejít s vedením soutěže

Ze vstupu Saúdů do Newcastu se zbytek Premier League obává z důvěryhodnosti anglické soutěže a proto se všech ostatních 19 klubů hodlá sejít s vedením soutěže.

Není divu. Lidskoprávní organizace v čele s Amnesty Interantional totiž připomíná roli Mohameda bin Salmána a Saúdské Arábie v zavraždění investigativního novináře Chášakdžího z října 2018 na saúdskoarabském konzulátu v tureckém Istanbulu.