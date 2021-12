Svůj sedmý Zlatý míč získal Messi. A vyvolalo to bouři nevole ve fotbalovém světě

Na tradičním galavečeru v Paříži, který se konal po roční pauze, neboť loni se anketa neuskutečnila kvůli koronaviru, si tak tedy Lionel Messi došel pro trofej pro nejlepšího fotbalistu světa posedmé. Před tím ji získal v letech 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 a 2019.

Argentincovi, který po letech strávených v Barceloně před touto sezónou 2021/22 přestoupil do Paris Saint Germain, se letos povedlo coby kapitánovi své jihoamerické rodné země dojít ke zlatu na Copa América. Pro Messiho to tak navíc byla první trofej, kterou získal v argentinském dresu. Ještě před svým odchodem z Katalánska pak své Barceloně pomohl k zisku Španělského poháru. Vedle těchto úspěchů si pak v celkem 56 soutěžních zápasech za kalendářní rok 2021 nastřílel 41 branek a 17 asistencí.

I tentokrát se o Zlatý míč ucházel věčný Messiho sok Portugalec Cristiano Ronaldo, jenž v tomto roce taktéž změnil své klubové působiště, když přestoupil z Juventusu Turín do Manchesteru United. Útočník, jenž naposledy držel Zlatý míč před čtyřmi lety, nyní skončil v novinářské anketě, ve které hlasují trenéři i kapitáni mužstev, až šestý.

„Je neuvěřitelné být znovu tady a vracet se sem. Nevěděl jsem, jestli tu na jevišti ještě někdy budu. Vždycky jsem si říkal, kdy je správný okamžik stáhnout se. Ale teď jsem v Paříži, kde jsem také jsem velmi šťastný a chci dál vyhrávat tituly. Nevím, kolik let na nejvyšší úrovni mi zbývá. Jedno ale vím: Největší láska, kterou mám, je fotbal. A chci v něm pokračovat. V tuto chvíli mnohokrát děkuji také hráčům FC Barcelona, PSG a argentinského národního týmu. Protože velkým důvodem, proč jsem tady, je Copa America," nechal se slyšet ve své děkovné řeči Lionel Messi.

„Přišli mě sem podpořit moje žena, děti, táta i máma. Byla pro mě velká čest bojovat s Robertem. Loni jsi byl vítěz ty a myslím si, že France Football měl dát cenu tobě," pokračoval pak rodák z Rosaria směrem ke svému soupeři Robertu Lewandowskému. Ten ovládl alespoň kategorii "Nejlepší útočník".

Ronalda se obořil na šéfredaktora France Football. Naštvala ho slova o Portugalcově motivaci

Jen pár hodin po anketě se ozval Portugalec Cristiano Ronaldo. A to ne proto,že v abnketě skončil až šestý. Tomuto Jihoevropanovi totiž vadila slova šéfredaktora časopisu France Football Pascala Ferréa, který má anketu Zlatý míč na starosti. Ten se totiž ještě před vyhlášením výsledků nechal pro New York Times slyšet, že Ronaldo má ve své karéře už jen jedinou motivaci a to je prý právě zisk Zlatých míčů. „Ronaldo už má jen jednu ambici, a tou je ukončit kariéru s větším počtem Zlatých míčů, než má Messi. Vím to, protože mi to sám řekl," uvedl konkrétně.

Reakce z Portugalcovy strany na tato slova nenechala na sebe dlouho čekat. „Pascal Ferré lhal. Využil moje jméno k propagaci sebe a média, pro které pracuje. A dnes lhal znovu, když vysvětloval moji absenci na galavečeru údajnou karanténou, pro kterou není žádný důvod. Vždy jsem chtěl pogratulovat těm, co zvítězí v rámci fait play, kterým jsem se celou kariéru řídil. Vždy jsem chtěl vítězit kvůli sobě a kvůli týmům, které jsem reprezentoval. Vyhrávám pro sebe a pro ty, které miluji. Ne proti někomu," napsal ostře na svůj instagramový účet Ronaldo.

Výsledky ostře kritizují Němci. Podivují se nad nimi i v Argentině

Že by měl Zlatý míč za uplynulý rok 2021 získat někdo jiný než Messi a že by si ho zasloužil o dost více, to si myslí široká fotbalová veřejnost. Nad výsledky ankety kroutí hlavou hlavně v Německu, kde jsou přesvědčeni o tom, že trofej měl získat spíše útočník Bayernu Mnichov Lewandowski. „Skandální volba. To nemůže být pravda. Lewandowski je až druhý," nebral si servítky německý deník Bild.

Pochopení s výsledky u sebe nenašel ani držitel Zlatého míč z roku 1990 Lothar Matthäus. „Abych byl upřímný, po tomto výsledku už světu vůbec nerozumím," řekla německá legenda v rozhovoru pro Sky Sports Germany a pokračovala: „Se vším respektem k Lionelovi Messimu a všem nominovaným hráčům. Nikdo si tuhle cenu nezaslouží víc než Robert Lewandowski. Cena se neudělovala v minulé sezoně, kdy získal všechny tituly s Bayernem. Ale i když vezmete v potaz jen rok 2021, tak byl lepší než všichni ostatní. Překonal rekord století Gerda Müllera, ve všech soutěžích vede pořadí kanonýrů a překonal všechny na národní i mezinárodní úrovni."

Jen pro připomenutí. Polský kanonýr v předešlé sezóně 2020/21 zaznamenal ve 40 soutěžních zápasech hned 48 branek a v této sezóně jich pak dosud nastřílel 38. „Je to absolutně nezasloužené," řekl k Messimu triumfu německý fotbalista Realu Madrid Toni Kroos.

Výsledky ankety pak překvapili i v Messiho rodné Argentině. Tamní tisk sám uznává, že by měl být nejlepším fotbalistou světa tohoto roku vyhlášen spíše Lewandwski. „Promiň, Roberte," píše například La Nacion, jenž připomíná rok 2010, kde i tehdy dostal podle listu Messi Zlatý míč nezaslouženě aže tehdy měl triumfovat spíše Andres Iniesta.

„Nic se nenaučili. Messi je nejlepší fotbalista všech dob. Ale byl jím v roce 2021? Ne, ve světě se najdou jiní hráči, kteří jsou pro tento titul vhodnější. Samozřejmě hlavně Lewandowski," napsal pak dále La Nacion.

Anketa Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa 2021:

1. Lionel Messi (Arg./PSG)

2. Robert Lewandowski (Pol./Bayern Mnichov)

3. Jorginho (It./Chelsea)

4. Karim Benzema (Fr./Real Madrid)

5. N'Golo Kanté (Fr./Chelsea)

6. Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)

7. Muhammad Salah (Eg./Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (Belg./Manchester City)

9. Kylian Mbappé (Fr./PSG)

10. Gianluigi Donnarumma (It./PSG)

11. Erling Haaland (Nor./Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Belg./Chelsea)

13. Giorgio Chiellini (It./Juventus Turín)

14. Leonardo Bonucci (It./Juventus Turín)

15. Raheem Sterling (Angl./Manchester City)

16. Neymar (Braz./PSG)

17. Luis Suárez (Urug./Atlético Madrid)

18. Simon Kjaer (Dán./AC Milán)

19. Mason Mount (Angl./Chelsea)

20. Rijád Mahriz (Alž./Manchester City)

21. Bruno Fernandes (Portug./Manchester United)

a Lautaro Martínez (Arg./Inter Milán)

23. Harry Kane (Angl./Tottenham)

24. Pedri (Šp./Barcelona)

25. Phil Foden (Angl./Manchester City)

26. Nicolo Barella (It./Inter Milán)

Rúben Dias (Portug./Manchester City)

a Gerard Moreno (Šp./Villarreal)

29. Luka Modrič (Chorv./Real Madrid)

a César Azpilicueta (Šp./Chelsea)

Nejlepší fotbalistka:

1. Alexia Putellasová (Šp./Barcelona)

2. Jennifer Hermosová (Šp./Barcelona)

3. Sam Kerrová (Austr./Chelsea)

Nejlepší brankář (trofej Lva Jašina):

1. Donnarumma

2. Édouard Mendy (Sen./Chelsea)

3. Jan Oblak (Slovin./Atlético Madrid)

Nejlepší fotbalista do 21 let (trofej Raymonda Kopy):

1. Pedri

2. Jude Bellingham (Angl./Dortmund)

3. Jamal Musiala (Něm./Bayern Mnichov)

Nejlepší útočník:

Lewandowski

Nejlepší klub:

Chelsea