Fotbalová reprezentace hlásí před Chorvatskem změny. Posílí ji Prebsl i sparťan Jurásek

V mezidobí mezi zápasy fotbalové Ligy národů se Španělskem a Chorvatskem se v české reprezentaci činí změny ve svém kádru. A to kvůli několika nemocím, které tým po čtvrtečním duelu se Španělskem (0:2) potkal. Prvním, kdo se ocitl mezi marody, byl obránce Štěpán Chaloupek, který sice do zmiňovaného duelu s úřadujícími světovými šampiony na pražské Letné nenastoupil, onemocněl ale natolik fatálně, že musí sraz předčasně opustit. Místo něj tak byl povolán do boje plzeňský obránce Filip Prebsl, který tak tím pádem zažívá svoji reprezentační premiéru. Nemocní jsou nově i záložníci Lukáš Provod a Martin Šubert a tak kouč Santi Denia využije nově i služeb sparťana Martina Juráska.
Pokud jde o plzeňského obránce Filipa Prebsla, tak ten je součástí reprezentačního výběru už od pátečního odpoledne. I když se pro něj jedná o premiéru v reprezentačním A-týmu, reprezentovat i tak není pro něj žádné novum. Stačí připomenout, že hrál již na mistrovství Evropy hráčů do 21 let. Tento bývalý fotbalista Slavie, Liberce, Zabrze, Mladé Boleslavi nebo Karviné je nyní v takové formě, kterou by rád chtěl Denia využít. V týmu Viktorie Plzeň v současnosti totiž platí za jednu z opor a tradiční součástí základní sestavy.
Před závěrečným nedělním utkáním Ligy národů, v rámci něhož čeští fotbalisté nadále čekají na své první vítězství a tudíž první vítězství pod Santim Deniou, které by navíc mohlo znamenat záchranu v elitní lize A této soutěže, znamená pro Deniu a spol. ještě větší komplikace především proto, že nebude k dispozici ani další ze stoperů kapitán Ladislav Krejčí. Jak známo, ten bude pykat za červenou kartu, kterou obdržel v posledním zápase proti Španělsku. Připomeňme, že ještě před první nominací na tento reprezentační sraz nemohl španělský kouč českého týmu už předem počítat s obráncem Robinem Hranáčem. S největší pravděpodobností tak bude muset do základu v Osijeku postavit slávisty Davida Zimu a Tomáše Vlčka.
Oproti Chaloupkovi se další z nových marodů Provod proti Španělsku už představil, přičemž hrál až do 65. minuty, kdy ho nahradil další nový marod Šubert. Vypadá to tak, že proti Chorvatsku by mohl dostat ještě více šancí osmnáctiletý teplický křídelník Idris Hopi. Ten se proti Španělům také v závěru představil a rozhodně se svým výkonem neztratil.
Možná v Osijeku na hrací plochu nastoupí i další z nejnovějších posil Matěj Jurásek ze Sparty. Ten se do reprezentace vrátil poprvé od posledního mistrovství Evropy, které se v roce 2024 konalo v Německu. Dosud však v reprezentačním dresu nastoupil do pouhých čtyř zápasů, během kterých vstřelil jedinou branku.
Matěj Jurásek se také tak díky tomuto svému příchodu stává jediným sparťanem v aktuálním kádru A-týmu české fotbalové reprezentace v rámci tohoto srazu.
Dodejme, že duel o třetí místo elitní skupiny A3 a tudíž o záchranu v elitní lize A s Chorvatskem v chorvatském Osijeku bude mít výkop v tuto neděli ve 20:45.
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Zdroj: Jan Hrabě