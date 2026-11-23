To, co se po dlouho trvající krizi, očekávalo, se nyní stalo skutečností. Trenérem anglického velkoklubu Manchesteru United už není Michael Carrick, pod nímž už se nějaký čas kývala židle, ale navrátilec do anglické Premier League Mauricio Pochettino. Není divu, že ke změně na tomto postu v klubu došlo. Vždyť Rudí ďáblové zažívají nejhorší vstup do sezóny od roku 1992, kdy vznikla Premier League, a aktuálně se nacházejí již v sestupovém pásmu, konkrétně až na 18. místě ligové tabulky.
V takovém marasmu se momentálně fotbalisté Manchesteru United ocitli proto, že od úvodu letošní sezóny 2026/27 stačili dosud uhrát pouhých osm bodů. Jak chutná vítězství, to si naposledy vyzkoušeli letos v srpnu, od té doby pak již osmkrát za sebou v řadě nevyhráli. Ještě horší vstup do sezóny měl tento velkoklub v sezóně v ročníku 1986/87, což nakonec vyústilo v příchod Sira Alexe Fergusona v listopadu 1986.
Kouč Carrick dlouhodobě odmítal, že by sám od sebe rezignoval na svůj post. „To se nestane,“ říkal k tomu rezolutně muž, jenž na lavičku Manchesteru United přišel v lednu letošního roku a poté, co zakončil s jeho svěřenci minulou sezónu 2025/26 na třetím místě, zdálo se, že vedení klubu konečně našlo toho pravého trenéra. Následující podzim bylo ale jasné, že United jsou pořád tam, kde už jsou několik let a stále se trápí.
Novým lékem by měl být pro Manchester United trenér Mauricio Pochettino, jenž se tak vrací po pauze do anglické Premier League. Tam před tím vedl londýnské celky jako jsou Chelsea či Tottenham, s nímž třeba v roce 2019 došel až do finále Ligy mistrů, v minulosti vedl i francouzský velkoklub Paris Saint Germain, se kterým pro změnu vyhrál francouzský ligový titul. Od září 2024 však přesedlal z klubového na reprezentační fotbal a stal se koučem fotbalistů USA. S nimi v letošním mistrovství světa právě v USA došel až do osmifinále a počítalo se, že povede americký tým dál, minimálně do roku 2030. Právě do tohoto roku s americkým fotbalovým svazem Pochettino před třemi měsíci prodloužil spolupráci.
Nyní je tedy jasné, že tak dlouho tedy u Američanů Pochettino nevydrží. United totiž zaplatili Američanům podle zákulisních informací 10 milionů dolarů (v přepočtu více než 220 milionů korun) a to proto, aby ho vyvázali z dosavadního platného kontraktu.
„V kariéře se vám nenaskytne moc podobných příležitostí, jako je nabídka od Manchesteru United. Když už přijde, je těžké ji odmítnout. V jistém ohledu je to velmi smutné rozhodnutí. Na druhou stranu jsme profesionálové a musíme se dívat dopředu a snažit se udělat správné kroky k tomu, aby se naše sny vyplnily,“ řekl ke svému rozhodnutí opustit americkou reprezentaci a vrátit se tak do Anglie Pochettino novinářům,
V předešlých dnech se měnil trenér i v posledním ligovém týmu anglické soutěže – tedy v Crystal Palace. Tam totiž skončil kouč Pierre Sage, aby ho pak nahradil dánský stratég Thomas Frank.
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