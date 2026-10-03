Na Španěly i s Naderim, ovšem bez zraněného Karabce. Český kádr neminou další změny

Česká fotbalová reprezentace má první dva zápasy v rámci právě probíhající rekordně dlouhé reprezentační pauzy za sebou a nyní ji čekají další dva. Před sobotním duelem ve Španělsku, tedy s úřadujícími světovými šampiony, se k národnímu týmu přihlásila posila, o níž se spekulovalo ještě před původní nominací španělského kouče českého národního týmu Santiho Denii. Jde o Ryana Naderiho.
Rodák z Drážďan, jenž má však vedle bulharského otce i českou matku, vyřídil s Fotbalovou asociací ČR (FAČR) všechny potřebné administrativní náležitosti a už teď tak trénuje s týmem. S kým však pro nadcházející dva duely ve Španělsku a v Anglii Denia počítat rozhodně nemůže, tak tím je Adam Karabec, Sparťanský kapitán se totiž zranil během domácího zápasu s Anglií a musel tak sraz předčasně opustit.
Samotný útočník Ryan Naderi, jenž na klubové úrovni momentálně obléká dres Glasgow Rangers, byl z toho, že se dokázal s generalitou českého fotbalu domluvit na reprezentování, nadšen. „Jsem opravdu nadšený z možnosti reprezentovat Česko. Moc se těším, až se připojím k týmu, poznám nové spoluhráče i celý realizační tým. Je to pro mě důležitý krok a osobní rozhodnutí, protože díky mamince mám k Česku velmi blízký vztah. Udělám maximum, abychom byli společně úspěšní,“ řekl ve svém prohlášení.
Manažer reprezentací Pavel Nedvěd prozradil, že přemlouvat k reprezentování Naderiho nikterak dlouho nemusel. „Ryan měl velký zájem reprezentovat právě Česko a jeho rozhodnutí si vážíme. Je to velmi zajímavý hráč, který může rozšířit naše možnosti v ofenzivní fázi hry, a těšíme se na spolupráci s ním,“ řekl konkrétně.
Radost z toho, že se podařila uzavřít dohoda mezi Naderim a FAČR, neskrýval ani kouč Santi Denia. „Asociace je velmi šťastná, že se povedlo získat Ryana. Je to do budoucna důležitý hráč, teď v přítomnosti samozřejmě taky. Je důležité mít v týmu hráče, kteří chtějí reprezentovat Českou republiku, kteří jsou odhodlaní. Mám velkou radost, Ryan je budoucností týmu,“ řekl.
Pro téměř dvoumetrového forvarda bude případný start proti Španělsku jeho prvním reprezentačním. Otázkou je, zda dostane příležitost již ve španělském Oviedu, nebo až v úterý ve věhlasném londýnském Wembley.
Nedávno se českým fanouškům představil v rámci 4. předkola Konferenční ligy, v němž jeho Glasgow Rangers narazilo na Jablonec. Na Severočechy koncem srpna ale skotský celek nestačil a do ligové fáze Konferenční ligy nepostoupil.
Karabcovo zranění bude nakonec podle Sparty vážnějšího rázu
Poslední duel s Anglií neznamenal pro český národní tým jen další bodovou ztrátu, ale i ztrátu materiální. Ještě před přestávkou musel totiž kouč Denia vystřídat Ondřejem Lingrem Adama Karabce kvůli zranění kotníku.
„V tuto chvíli to vypadá na vážnější zranění, další vyšetření čekají našeho kapitána po návratu do klubu,“ uvedla k aktuálnímu stavu Karabce pražská Sparta, za kterou nastupuje s kapitánskou páskou. Pro letenské je to o to závažnější, že ještě před duelem s Chorvatskem se zranil další sparťan Matěj Ryneš.
Podle posledních informací z reprezentačního zákulisí to vypadá, že by mohl po zbytek tohoto srazu kouč Denia zase počítat s obráncem Vladimírem Coufalem, jenž kvůli zranění nehrál v posledním utkání s Anglií.
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Zdroj: Libor Novák