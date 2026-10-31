První anglický vítěz po 25 letech. Zlatý míč patří Harrymu Kaneovi

Slavnostní galavečer plný fotbalových hvězd v londýnském Palladiu splnil očekávání. Na jeho konci obdržel nejprestižnější ocenění pro každého fotbalistu, tedy Zlatý míč, útočník Harry Kane. Anglický reprezentant a hráč Bayernu Mnichov se tak stal letošním vítězem slavné novinářské ankety, jejíž 70. ročník právě proběhl. Druhý v pořadí tohoto ročníku Zlatého míče skončil Francouz Kylian Mbappé (Real Madrid) a třetí pak Španěl Lamine Yamal (Barcelona).
„Že mohu převzít tuhle trofej doma v Londýně, to je opravdu něco výjimečného. Od jedenácti let jsem vyrůstal tady v Tottenhamu, bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď,“ řekl Kane po předání ceny. Ve své děkovné řeči dále poděkoval pochopitelně rodině, ale také spoluhráčům a všem trenérům, kterého v jeho dosavadní kariéře vedli a které vyjmenoval na pódiu jednoho po druhém.
Není divu, že měl radost. Angličan nezískává Zlatý míč často, vždyť ten dosud poslední získal tuto trofej v roce 2001, kdy si ji převzal Michael Owen. Ještě před ním si trofej pro nejlepšího fotbalistu světa další tři Angličané: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) a Kevin Keegan (1978 a 1979).
V letošním ročníku Zlatého míče byl Kane lepší i než Argentinec Lionel Messi, osminásobný držitel této prestižní trofeje. Jakkoli letos dovedl svou Argentinu do finále světového šampionátu, v němž však Jihoameričané neobhájili titul pro mistry světa, neboť v boji o něm nestačili na Španělsko, skončil nakonec Messi v anketě až pátý. Až o dvě místa za ním pak skončil loňský držitel Zlatého míče Francouz Ousmane Dembelé. Ani počtvrté v řadě za sebou se pak do třicítky nejlepších nevešel Portugalec Cristiano Ronaldo a nikoho snad ani nepřekvapí, že mezi nimi nebyl ani jeden český fotbalista.
Kane si nepřišel na pódium jen pro hlavní cenu. Ovládl také kategorii „Nejlepší útočník sezóny“. Není divu. Vždyť díky němu došla Anglie na letošním světovém šampionátu v zámoří ke třetímu místu, vedle toho dokázal s Bayernem Mnichov navíc vyhrát bundesligu, stejně jako německý pohár. V rámci německé nejvyšší soutěže pak anglický kanonýr nastřílel celkem 36 branek a i proto mu v jeho rukou přistála i Zlatá kopačka pro nejlepšího střelce evropských soutěží.
Ve své děkovné řeči nezapomněl ani na kouče Bayernu Mnichov Vincenta Kompanyho, který se galavečeru nemohl zúčastnit, jelikož byl tou dobou po kolapsu v nemocnici. „Nebyla to dokonalá sezona, ale v klubu i národním týmu jsme zažili spoustu krásných momentů. Věřím, že to udělá radost i mému trenérovi a dodá mu to trochu sil,“ řekl Kane konkrétně.
Pokud jde o jeho konkurenta Španěla Yamala, ten z galavečeru odešel alespoň s cenou pro nejlepšího hráče do 21 let. Tuto kategorii vyhrál potřetí za sebou. Španěl byl vidět na nejvyšší příčce i v kategorii „Nejlepší trenér“, kde zvítězil pochopitelně trenér mistrů světa Luis de la Fuente. A stejně tak byl španělský vítěz i mezi gólmany, kde pro změnu vyhrál brankář Bilbaa a reprezentace Unai Simón.
I mezi ženami pak vládla Španělka. Konkrétně záložnice London City Alexia Putellasová. Připsala si tak na své konto zisk svého třetího Zlatého míče po triumfech v letech 2021 a 2022. Její krajanka Aitana Bonmatíová, která v posledních třech ročnících pokaždé Zlatý míč vyhrála, tentokrát na galavečeru nebyla a to i proto, že minulou sezónu z větší části nehrála kvůli zlomené noze.
Dodejme, že stejně jako v předešlých čtyřech letech, tak i tentokrát se hlasovalo pro nejlepší fotbalisty a fotbalistky za sezónu a ne za kalendářní rok, jak tomu bylo v minulosti.
Výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2025/26
1. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 2. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 3. Lamine Yamal, 4. Rodri (oba Šp./Barcelona), 5. Lionel Messi (Arg./Inter Miami), 6. Chviča Kvarachelija (Gruz./Paris St. Germain), 7. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 8. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 9. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov), 10. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain).
Nejlepší fotbalistka: 1. Alexia Putellasová (Šp./London City Lionesses), 2. Ewa Pajorová (Pol./Barcelona), 3. Khadija Shawová (Jam./Manchester City)
Nejlepší brankář: Unai Simón (Šp./Bilbao)
Nejlepší fotbalista do 21 let: Lamine Yamal
Nejlepší útočník: Harry Kane
Nejlepší trenér: Luis de la Fuente (Šp./Španělsko)
Nejlepší klub: Paris St. Germain
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