První anglický vítěz po 25 letech. Zlatý míč patří Harrymu Kaneovi

David Holub

31. října 2026 14:28

Fotbal, ilustrační fotografie.
Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Slavnostní galavečer plný fotbalových hvězd v londýnském Palladiu splnil očekávání. Na jeho konci obdržel nejprestižnější ocenění pro každého fotbalistu, tedy Zlatý míč, útočník Harry Kane. Anglický reprezentant a hráč Bayernu Mnichov se tak stal letošním vítězem slavné novinářské ankety, jejíž 70. ročník právě proběhl. Druhý v pořadí tohoto ročníku Zlatého míče skončil Francouz Kylian Mbappé (Real Madrid) a třetí pak Španěl Lamine Yamal (Barcelona).

„Že mohu převzít tuhle trofej doma v Londýně, to je opravdu něco výjimečného. Od jedenácti let jsem vyrůstal tady v Tottenhamu, bez něj bych nebyl tam, kde jsem teď,“ řekl Kane po předání ceny. Ve své děkovné řeči dále poděkoval pochopitelně rodině, ale také spoluhráčům a všem trenérům, kterého v jeho dosavadní kariéře vedli a které vyjmenoval na pódiu jednoho po druhém.

Není divu, že měl radost. Angličan nezískává Zlatý míč často, vždyť ten dosud poslední získal tuto trofej v roce 2001, kdy si ji převzal Michael Owen. Ještě před ním si trofej pro nejlepšího fotbalistu světa další tři Angličané: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) a Kevin Keegan (1978 a 1979).

V letošním ročníku Zlatého míče byl Kane lepší i než Argentinec Lionel Messi, osminásobný držitel této prestižní trofeje. Jakkoli letos dovedl svou Argentinu do finále světového šampionátu, v němž však Jihoameričané neobhájili titul pro mistry světa, neboť v boji o něm nestačili na Španělsko, skončil nakonec Messi v anketě až pátý. Až o dvě místa za ním pak skončil loňský držitel Zlatého míče Francouz Ousmane Dembelé. Ani počtvrté v řadě za sebou se pak do třicítky nejlepších nevešel Portugalec Cristiano Ronaldo a nikoho snad ani nepřekvapí, že mezi nimi nebyl ani jeden český fotbalista.

Kane si nepřišel na pódium jen pro hlavní cenu. Ovládl také kategorii „Nejlepší útočník sezóny“. Není divu. Vždyť díky němu došla Anglie na letošním světovém šampionátu v zámoří ke třetímu místu, vedle toho dokázal s Bayernem Mnichov navíc vyhrát bundesligu, stejně jako německý pohár. V rámci německé nejvyšší soutěže pak anglický kanonýr nastřílel celkem 36 branek a i proto mu v jeho rukou přistála i Zlatá kopačka pro nejlepšího střelce evropských soutěží.

Ve své děkovné řeči nezapomněl ani na kouče Bayernu Mnichov Vincenta Kompanyho, který se galavečeru nemohl zúčastnit, jelikož byl tou dobou po kolapsu v nemocnici. „Nebyla to dokonalá sezona, ale v klubu i národním týmu jsme zažili spoustu krásných momentů. Věřím, že to udělá radost i mému trenérovi a dodá mu to trochu sil,“ řekl Kane konkrétně.

Pokud jde o jeho konkurenta Španěla Yamala, ten z galavečeru odešel alespoň s cenou pro nejlepšího hráče do 21 let. Tuto kategorii vyhrál potřetí za sebou. Španěl byl vidět na nejvyšší příčce i v kategorii „Nejlepší trenér“, kde zvítězil pochopitelně trenér mistrů světa Luis de la Fuente. A stejně tak byl španělský vítěz i mezi gólmany, kde pro změnu vyhrál brankář Bilbaa a reprezentace Unai Simón.

I mezi ženami pak vládla Španělka. Konkrétně záložnice London City Alexia Putellasová. Připsala si tak na své konto zisk svého třetího Zlatého míče po triumfech v letech 2021 a 2022. Její krajanka Aitana Bonmatíová, která v posledních třech ročnících pokaždé Zlatý míč vyhrála, tentokrát na galavečeru nebyla a to i proto, že minulou sezónu z větší části nehrála kvůli zlomené noze.

Dodejme, že stejně jako v předešlých čtyřech letech, tak i tentokrát se hlasovalo pro nejlepší fotbalisty a fotbalistky za sezónu a ne za kalendářní rok, jak tomu bylo v minulosti.

Výsledky ankety Zlatý míč o nejlepšího fotbalistu světa za sezonu 2025/26

1. Harry Kane (Angl./Bayern Mnichov), 2. Kylian Mbappé (Fr./Real Madrid), 3. Lamine Yamal, 4. Rodri (oba Šp./Barcelona), 5. Lionel Messi (Arg./Inter Miami), 6. Chviča Kvarachelija (Gruz./Paris St. Germain), 7. Ousmane Dembélé (Fr./Paris St. Germain), 8. Erling Haaland (Nor./Manchester City), 9. Michael Olise (Fr./Bayern Mnichov), 10. Fabián Ruiz (Šp./Paris St. Germain).

Nejlepší fotbalistka: 1. Alexia Putellasová (Šp./London City Lionesses), 2. Ewa Pajorová (Pol./Barcelona), 3. Khadija Shawová (Jam./Manchester City)

Nejlepší brankář: Unai Simón (Šp./Bilbao)

Nejlepší fotbalista do 21 let: Lamine Yamal

Nejlepší útočník: Harry Kane

Nejlepší trenér: Luis de la Fuente (Šp./Španělsko)

Nejlepší klub: Paris St. Germain

před 9 minutami

Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Související

Čína, ilustrační fotografie.

Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Měl to být zpočátku nevinný mem. Pokud by však o něm francouzská fotbalová hvězda Kylian Mbappé nemluvila více. Když Mbappé dostal otázku, jaký internetový mem považuje za svůj nejvtipnější, poukázal na jeho spojení se zakladatelem čínské Komunistické strany Mao Ce-tungem. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé, aniž by tušil, jakou reakci jeho slova vyvolají. Hned se totiž ozvala Čínská lidová republika, která Mbappého slova odsoudila. Hned tři čínští sponzoři pak s Mbappém okamžitě ukončili spolupráci. Francouz se za svá slova následně omluvil, stejně tak jako se za Mbappého omluvil Číně i klub Realu Madrid, za který francouzský fotbalista nastupuje.
SK Slavia Praha, stadion v Edenu

Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách

Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá. 

Více souvisejících

Fotbal

Aktuálně se děje

před 9 minutami

Čína, ilustrační fotografie.

Mbappé mluvil o Mao Ce-tungovi jako o diktátorovi. Čína se zlobila a vymohla omluvu

Měl to být zpočátku nevinný mem. Pokud by však o něm francouzská fotbalová hvězda Kylian Mbappé nemluvila více. Když Mbappé dostal otázku, jaký internetový mem považuje za svůj nejvtipnější, poukázal na jeho spojení se zakladatelem čínské Komunistické strany Mao Ce-tungem. „Je na něm chlapík... myslím, že to byl čínský diktátor,“ řekl Mbappé, aniž by tušil, jakou reakci jeho slova vyvolají. Hned se totiž ozvala Čínská lidová republika, která Mbappého slova odsoudila. Hned tři čínští sponzoři pak s Mbappém okamžitě ukončili spolupráci. Francouz se za svá slova následně omluvil, stejně tak jako se za Mbappého omluvil Číně i klub Realu Madrid, za který francouzský fotbalista nastupuje.

před 43 minutami

Adam Vojtěch

Vojtěch podepsal novou úhradovou vyhlášku. Ministerstvo zmínilo priority

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) podepsal úhradovou vyhlášku pro rok 2027, která bude v průběhu několika následujících dnů zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Její hlavní prioritou je zajistit finanční stabilitu veřejného zdravotního pojištění, zlepšit dostupnost zdravotní péče a podpořit regionální nemocnice. Vyhláška zároveň posiluje primární a domácí péči a klade důraz na efektivnější využívání veřejných prostředků.

před 1 hodinou

Bitcoin

Okradená burza Binance má dobré zprávy pro uživatele

Největší kryptoměnová burza Binance tvrdí, že se jí už podařilo pokrýt většinu ztrát z útoku, z něhož jsou podezřelí hackeři napojení na severokorejský režim. Do vyšetřování jsou zapojeny i americké státní složky. 

před 2 hodinami

Ilustrační fotografie.

Letošní epidemie eboly dosáhla dalšího smutného milníku

V Demokratické republice Kongo, která je epicentrem probíhající epidemie eboly v Africe, se již potvrdilo přes 10 tisíc případů onemocnění. Informovala o tom americká stanice NBC. Nákaza se nadále šíří nejrychleji v historii, přibývá také obětí. 

před 3 hodinami

Karel Havlíček (ANO)

Havlíček zavítal k sousedům do Polska. Panuje shoda ohledně ETS 2

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) absolvoval v pátek pracovní cestu do polské Varšavy, kde jednal s místopředsedou vlády a ministrem národní obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a ministrem energetiky Miłoszem Motykou. Témata jednání se týkala spolupráce českého a polského obranného průmyslu, energetické bezpečnosti, cen energií, plynové infrastruktury nebo například dalšího rozvoje jaderné energetiky.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Sněžení zasáhne Česko. Meteorologové odhalili podrobnosti

Podzim se sice ještě ani zdaleka nechýlí ke svému konci, ale aktuální předpověď počítá v Česku i s projevy zimního počasí. Meteorologové předpokládají, že v dalších hodinách či dnech naměří dosud nejvyšší sněhovou pokrývku této sezóny.

před 6 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

První anglický vítěz po 25 letech. Zlatý míč patří Harrymu Kaneovi

Slavnostní galavečer plný fotbalových hvězd v londýnském Palladiu splnil očekávání. Na jeho konci obdržel nejprestižnější ocenění pro každého fotbalistu, tedy Zlatý míč, útočník Harry Kane. Anglický reprezentant a hráč Bayernu Mnichov se tak stal letošním vítězem slavné novinářské ankety, jejíž 70. ročník právě proběhl. Druhý v pořadí tohoto ročníku Zlatého míče skončil Francouz Kylian Mbappé (Real Madrid) a třetí pak Španěl Lamine Yamal (Barcelona).

před 6 hodinami

před 7 hodinami

supermarket Tesco

Tesco zatím v Česku pokračuje. Změna se projeví v řádu měsíců

Určitou nejistotu mezi zákazníky mohla vyvolat páteční zpráva o prodeji tuzemského podnikání obchodního řetězce Tesco firmě, která v Česku provozuje prodejny Albert. Experti v té souvislosti upozorňují, že zatím zůstává všechno při starém. Změna proběhne až v řádu měsíců.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Raketový systém Patriot, ilustrační fotografie.

Ukrajinci získají stovky raket Patriot od USA. Má to ale háček

Spojené státy americké schválily prodej 500 raket Patriot ukrajinské armádě, pro kterou představují nezbytně potřebnou munici při obraně proti eskalujícím ruským útokům. O důležité transakci informovala BBC. Má to ale háček, protože nikdo neví, kdy rakety na Ukrajinu dorazí.

před 11 hodinami

Ilustrační foto

Kdy se hodí návleky na boty

Kousek pevné fólie, gumička kolem kotníku a hotovo. Ať jste řemeslník, který nechce zašpinit klientovi dům, pracujete v prostředí, kde je důležitá sterilita nebo naopak chcete od špíny uchránit vlastní boty.

před 11 hodinami

Lubomír Metnar

Metnar jmenoval nového spolupracovníka. Splňuje nejvyšší předpoklady

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v pátek uvedl do funkce státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Davida Slámu. Dosavadní ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy uspěl ve výběrovém řízení, ve kterém byl vybrán jako nejvhodnější kandidát. Funkční období na služebním místě státního tajemníka trvá pět let.

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

Chorý po čtvrté červené v dresu Slavie v Edenu končí. Zná tresty na všech frontách

Po nechvalně proslulém jarním fotbalovém derby pražských „S“ dostal Tomáš Chorý od vedení pražské Slavie a majitele Pavla Tykače šanci svůj exces, tedy faul loktem, napravit a nadále nastupovat v kádru A-týmu pražské Slavie. Navzdory tomu, že předseda představenstva Jaroslav Tvrdík mluvil bezprostředně po květnovém derby o tom, že Chorý společně s Davidem Douděrou si mohou začít hledat nová angažmá. 

Zdroj: David Holub

Další zprávy