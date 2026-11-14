Španělé i v Praze vyhráli nad Českem 2:0. Pomohl jim i vyloučený kapitán Krejčí

Když bylo jasné, že tentokrát za španělský národní tým nenastoupí jeho největší hvězdy Yamal, Oyarzabal či Rodri, nejeden český fanoušek doufal, že by z toho mohl být bod nebo snad i výhra. Tyto – nutno dodat – plané naděje byly průběhem zápasu nakonec rozprášeny, přestože svěřenci kouče Santiho Denii po poločasové pauze předvedli daleko bojovnější výkon než v poločase prvním. Veškerá jejich snaha však přišla vniveč v 72. minutě, kdy se opět nechal červeně vykartovat kapitán Ladislav Krejčí a stejně jako v zápase se Španělskem v Oviedu museli duel Češi dohrávat v deseti lidech. V závěrečném nastavení tak přesilovku využil Marc Pubill, jenž tak navázal na předešlou proměněnou penaltu Álexe Baeny a ustanovil tak skóre na konečných 0:2.
V české sestavě se do branky tentokrát dostal Matěj Kovář, do základu se opět podíval útočník Ryan Naderi s tím, že mu tentokrát vypomáhal i Adam Hložek. O španělských výrazných absencích už byla řeč, ale na to, aby po 43 zápasech v řadě Španělé poprvé prohráli v základní hrací době, to stejně bylo málo.
Pokud čeští fanoušci doufali, že se Češi od začátku budou opět prezentovat svým sympatickým fotbalem, který hrají od nástupu Denii na lavičku, museli být zklamáni. V prvním poločase se čeští fotbalisté ke střele na soupeřovu branku nedostali ani jednou, naštěstí Španělům se také dlouho nedařilo dostat se do nějaké vyložené příležitosti. V 19. minutě byl v první možnosti se skórem nějak pohnout Cucurella, ale střílel vedle. Ještě větší šanci měl za chvíli Cubarsí, který hlavičkoval do břevna. Tato šance už ale přišla poté, co míč při centru opustil hrací plochu. Ve 39. minutě se přeci jenom po minutách dobývání Španělé gólu dočkali, přičemž Češi jim ho doslova darovali. V šestnáctce totiž míč nešťastně přistál na ruku Ambrosovi a po zhlédnutí u videa nakonec sudí nařídil penaltu. K ní se postavil Baena a svou tvrdou dobře umístěnou střelou nedal gólmanovi Kovářovi šanci, 0:1 pro Španělsko. Co naplat, že český brankář vystihl směr.
Ze strany Španělů nemuselo v první půli skončit jen u toho. To Ruiz totiž ve své příležitosti trefil tyč. Češi se skutečně během prvního dějství na víc nezmohli. Snad jen na jeden závar před španělskou brankou, který přišel na řadu už v úvodu zápasu po centru.
Věřilo se tak na daleko lepší výkon ze strany českých hráčů po změně stran. Ve 48. minutě to však vypadalo na ještě černější scénář. To proto, že hned po výkopu gólmana Simóna unikl s míčem na kopačkách kapitánu Krejčímu Pino, aby pak překonal i gólmana Kováře. Naštěstí pro Čechy ale zasáhl videosystém VAR, jenž odhalil těsný ofsajd. Právě tento moment jakoby český tým nakopl a od té doby začal na pražské Letné, na kterou začalo čím dál více pršet, přebírali iniciativu. Už v 52. minutě byla konečně k vidění česká specialita v podobě dlouhých autů. Jeden takový tehdy zamířil až k Zimovi, jeho zakončení na dlouhou nohu ovšem zamířilo nad.
Duel měl tak průběh téměř jako přes kopírák jako říjnový zápas v Oviedu. Také tam byl první a druhý poločas z českého pohledu jako den a noc a i tenkrát byl druhý poločas z českého pohledu výrazně lepší. Na Letné se tak tedy pokračovalo ve výrobě českých šancí. Blízko k vyrovnání měl třeba Provod, jehož tečovaná střela nakonec zamířila jen těsně vedle. Chvíli na to Krejčí prodloužil hlavou tak, že byl z toho před španělskou brankou další závar, ale opět z toho bohužel nic nebylo. Pasáž kolem 60. minuty tak byla tou nejlepší v zápase ze strany českého mužstva. V 68. minutě mohlo vše vyvrcholit přesnou trefou, ale po rozehrání přímého kopu Hložek hlavičkoval do břevna.
Český nápor skončil v 72. minutě, kdy kapitán Krejčí stáhl na zem unikajícího Fernándeze, jenž před tím přišel na hřiště. I když nejprve sudí Krejčímu ukázal žlutou kartu, verdikt po zhlédnutí videozáznamu změnil na přímou červenou. I tady je patrná analogie se zmiňovaným říjnovým duelem v Oviedu. I tam v závěru Čechy Krejčí oslabil. Mimochodem, sám Krejčí si byl toho před zápasem vědom a burcoval, že se toho musejí Češi vyvarovat. Nepovedlo se to ale ani tentokrát.
V době, kdy Češi hráli už v deseti, se na hrací ploše poprvé v kariéře v českém dresu ukázal Hopi. Od 79. minuty, kdy přišel na scénu, se ukázal ve dvou slibných možnostech. Nejprve ve slibné pozici přestřelil, poté se nebál jít dopředu, přičemž se pak snažil odcentrovat před branku. Tuto snahu však zablokoval Cucurella. V nastaveném čase zase více zlobili Španělé. Kovář nejdříve vychytal Fernándeze, jenž pálil z bezprostřední blízkosti. Záhy Fernández trefil tyč. Nakonec ale rozhodl definitivně o vítězství Španělska jiný střídající hráč – Pubill.
Zatímco tak Španělsko svoji sérii neprohraných zápasů protáhlo na 44, Češi naopak už osmkrát za sebou nepoznali chuť vítězství.
Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (12.11.2026):
Česko – Španělsko 0:2 (0:1)
Branky: 39. Baena z pen., 90.+6 Pubill. Rozhodčí: Dabanovič – Jovanovič, Todorovič (všichni Č. Hora) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Porro, Merino (oba Španělsko). ČK: 72. Krejčí (Česko). Diváci: 18 193
Česko: Kovář – Coufal, Zima, Ladislav Krejčí, D. Jurásek – Král, Červ (84. Souček) – Ambros (75. Vlček), Hložek (84. Kabongo), Provod (66. Šubert) – Naderi (66. Hopi). Trenér: Denia
Španělsko: Simón – Porro (76. Pubill), Cubarsí, Huijsen, Cucurella – Zubimendi, Ruiz (76. Pedri) – Pino (66: Merino), López (82. de Frutos), Baena – Torres (66. Fernández). Trenér: de la Fuente
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Zdroj: Lucie Žáková