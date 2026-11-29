Fanoušci pražské Sparty se dočkali a v pátek pozdě večer se dozvěděli jméno svého nového trenéra. Poté, co byli v pondělí po dalším nevydařeném výkonu a ztrátě bodů s Libercem odvoláni trenér Brian Priske i sportovní ředitel Tomáš Rosický, byla pražská Letná ostře sledovanou adresou. Oproti původnímu prohlášení nového sportovního ředitele Tomáše Sivoka, jenž hovořil o tom, že nový trenér bude znám v řádu hodin, se hledání nového jména, které stane na sparťanské lavičce, nakonec protáhlo a tak až v pátek večer přišlo rozuzlení. Novým sparťanským koučem se tak stává opět Seveřan a po Dánovi se sparťanského kormidla ujímá Nor Ronny Deila.
Přichází s vizitkou úspěšného kouče, který umí pracovat pod tlakem a který v minulosti vyhrál nejen norskou ligu se Strömsgodsetem, ale také ligový titul se Celticem Glasgow či americkou MLS s New Yorkem City. Prošel také belgickými celky jako Standard Lutych nebo Club Bruggy.
Při představování českým novinářům se ale sám jednapadesátiletý norský stratég Deila vrátil ke svému poslednímu angažmá v izraelském Maccabi Tel Aviv. Tam totiž skončil letos v květnu poté, co byl obviněn ze sexuálního napadení vůči taxikářce. K tomuto hojně diskutovanému případu mezi fanoušky se tak sám vrátil ještě před zahájením sobotní tiskové konference. „Hodně se mluvilo o tom, co se stalo v Izraeli. Myslím si, že bude nejlepší, když tím začnu. Byl to incident, kvůli kterému jsem se hodně ztrapnil, a velice jsem ho litoval. Po zásluze jsem byl potrestán. Byl jsem verbálně hrubý na taxikářku. Beru to jako životní lekci,“ nechal se slyšet konkrétně Deila.
Připomněl, že od té doby byl půlroku bez fotbalu. „Jsem rád, že je případ uzavřen a můžeme se posunout v mém i jejím životě dál. Můžu jen říct, že už se to nebude nikdy opakovat. Ztrapnil jsem sebe i svou rodinu. Je to uzavřená kapitola v mém životě. Musel jsem se z toho poučit a posunout se dál,“ pokračoval norský kouč.
Jak prozradil Tomáš Sivok, jenž byl taktéž účasten sobotní tiskovky, právě incident z Izraele byl prvním tématem, který obě strany spolu probraly. „Byla to jedna z prvních věcí, když jsme se s Ronnym bavili. Ronny mi to oznámil hned, že se tenhle případ stal. Pro nás bylo prvním úkolem zjistit, jak je to závažné. Všechno jsme si zjistili přes právníky. V Izraeli jsem hrál, mám tam spoustu známých, jak novinářů, tak lidí z klubu. Věděli jsme, že to není žádný zásadní problém v tom směru, že by to mělo pokračovat dál,“ sdělil veřejnosti sparťanský funkcionář.
Už v pátek večer ve svém klubovém prohlášení Sparta prostřednictvím svého nového sportovního ředitele Sivoka uvedla, proč sáhla zrovna po tomto jménu. „Chtěl jsem trenéra, který má za sebou úspěchy a zvládne tlak velkého klubu. Ronny získal trofeje ve třech zemích, v Celticu a Bruggách zároveň poznal, jaké to je v podmínkách, kde se čeká pouze vítězství,“ řekl k Deilovi Sivok a dodal: „Trenérova fotbalová filosofie je v souladu s herním stylem, kterým se jako klub chceme prezentovat. Teď přichází do prostředí, kde je tlak samozřejmostí.“
Deila ví, že se Sparta v posledních týdnech trápí a věří, že to bude právě on, kdo ji pozvedne zpět tam, kde ji její fanoušci očekávají. „Cítím se opravdu dobře. Je to velká čest být hlavním trenérem Sparty a už se těším, až se do toho pustíme. Vyhrál jsem spoustu trofejí na různých místech po světě. Doufám, že tomu tak bude i tady. Cílem je vyhrávat. Naposledy se to povedlo před dvěma lety, mým úkolem je to vrátit zpátky,“ řekl Deila.
V médiích se od doby, co se Sparta zbavila Priskeho s Rosickým spekulovalo o mnoha jiných zahraničních trenérech v čele se Slovákem Adriánem Gul´ou, podle slov jak Sparty, tak i Deily se inkriminovaní lidé bavili o této norské variantě hned v pondělí. „Ve fotbale jde všechno rychle. Myslím, že první kontakt proběhl v pondělí. Byl jsem v Kolumbii, kde jsem strávil šest týdnů, snažím se naučit trochu španělsky. Takže se mi Sparta ozvala v pondělí, promluvili jsme si a obě strany si to určitě promýšlely. Nakonec jsme se shodli, že je to správná cesta, a jsem tady,“ prozradil Deila mimo jiné důvod, proč se jednání nakonec protáhla.
Norský stratég hned po svém podpisu blíže nespecifikovaného víceletého kontraktu také přiblížil, jakým stylem se bude chtít na Letné prezentovat. „Mám rád ofenzivní styl. Myslím, že je to důležité, když působíte ve velkém klubu, jako je třeba Sparta. Pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte být na hřišti proaktivní. To znamená napadat soupeře, snažit se být neustále u míče, hrát rychle a směrem dopředu, vytvářet si spoustu šancí. Jde také o přístup a energii, kterou do hry vložíme. Abychom potěšili fanoušky a zároveň vyhrávali,“ řekl konkrétně.
„Máme nějakou filozofii, kterou se chceme prezentovat. Máme postavený tým na nějaký styl hry, takže do toho musíte hledat i trenéry. Člověk musí mít nějakou představu, aby sem trenér zapadal jak herním stylem, tak i úspěchy. Všechno, co Sparta od trenéra žádá, tak Ronny splňuje. Ať je to herní filozofie anebo zisk pohárů a titulů. Vyhrál ve třech zemích šest pohárů. Myslím si, že je to trenér hodný Sparty. Všichni věříme – a hlavně já, protože jsem ho vybral – že nám získá titul,“ dodal pak k tomu Sivok.
Ten také prozradil, že už Deilovi nastolil úkoly do zbývajícího podzimního programu. „Vyhrát zbývající čtyři utkání, které máme. A donést zpátky do týmu energii, která nám hrozně chybí. Nemyslím si, že bychom měli úplně špatné hráče, ale nemáme tým. Probudit lídry v týmu. A připravit tým na jarní část,“ zakončil Sivok s tím, že už stihl každému hráči v kádr A-tým říct, že každý „hraje o svoje triko“.
Pokud pak jde o zbývající realizační tým, nejbližším pobočníkem Deily bude jeho krajan Kenneth Dokken, dosavadní dočasný kouč Lukáš Bláža a Jan Blažíček, jenž se starat o standardní situace.
Probíhající podzim ligové sezóny 2026/27 nepatří rozhodne pro Spartu mezi ta nejvydařenější období, která kdy prožila. Z posledních deseti soutěžních zápasů totiž zvítězila pouze v jednom z nich, což tak vykrystalizovalo do současné třináctibodové ztráty na vedoucí Slavii. Vedle ligové soutěže se pak Pražanům nedaří ani v Evropské lize a nefigurují už ani v domácím poháru.
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Zdroj: Jan Hrabě