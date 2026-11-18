Nadcházející trojstranná schůzka mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem, americkým prezidentem Donaldem Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem na summitu APEC v čínském Šen-čenu představuje pro Kreml významný diplomatický úspěch. Podle analýzy BBC se ruský prezident téměř pět let po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu vrací na globální scénu, kde opět zasedá u hlavního stolu po boku vůdců dvou největších mocností světa.
Zatímco v roce 2022 čelil Putin po napadení sousední země snahám Západu o kompletní mezinárodní izolaci, letošní summit v čínském technologickém centru mu poskytuje ideální platformu k prezentaci opaku. Ruský lídr může před světovou veřejností otevřeně prohlašovat, že západní tlak a bezprecedentní sankční opatření selhaly, což podpořil i svým vystoupením na podnikatelském fóru organizace Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce.
Kreml označuje nadcházející trilaterální jednání za stěžejní událost celého šen-čenského summitu, která ruskému prezidentovi umožňuje vystupovat v roli globálního státníka. Tento politický obrat přichází v době, kdy ruské ozbrojené síly nadále ostřelují ukrajinská města a Moskva vytrvale odmítá myšlenku bezpodmínečného a celkového příměří.
Hlavním přínosem pro Moskvu jsou takzvané optické dopady celé události, tedy samotné snímky a záběry tří nejmocnějších státníků diskutujících o globálních otázkách. Ruský prezident podle britského novináře využívá toto setkání jako symbolický vzkaz zbytku světa, že je opět pevnou součástí rozhodujících procesů na mezinárodní úrovni.
Na druhé straně však tato situace vyvolává hluboké obavy v evropských metropolích a především na Ukrajině, kde panují obavy z možných geopolitických dohod uzavíraných bez jejich účasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj již dříve vyjádřil znepokojení nad tím, že by setkání mohlo připomínat historickou Jaltu z roku 1945 a vést k novému přerozdělení vlivu velmocí.
Zatímco Donald Trump dal najevo svůj úmysl diskutovat v Šen-čenu o ukrajinském konfliktu, oficiální Peking se v prohlášeních drží obecnějších frází o nutnosti udržení světového míru a posílení strategické stability. Není tak zcela zřejmé, do jaké míry bude situace na Ukrajině oficiálním bodem trilaterální agendy, nicméně absence evropských zástupců u stolu vzbuzuje v Evropě ostražitost.
Odborníci ovšem upozorňují, že získání diplomatické pozornosti a mediálního prostoru na mezinárodním fóru se automaticky nerovná dosažení vojenského vítězství na bojišti. Téměř pět let od zahájení takzvané speciální vojenské operace čelí Rusko nadále obrovským ztrátám a pokračujícím potížím na ukrajinské frontě.
Závažnost situace pro Moskvu podtrhla také nedávná ukrajinská operace, při níž byl zasažen klíčový silniční most spojující pevninské Rusko s anektovaným Krymem. Útok provedený bezprostředně před začátkem summitu způsobil miliardové škody a představuje pro ruské úřady nejen vážný logistický problém, ale také citelnou ránu pro prestiž Kremlu.
Poškození strategické dopravní tepny tak slouží jako připomínka faktu, že původní plány ruského vedení na rychlé ovládnutí sousední země selhaly a situace na frontě zůstává pro Moskvu vysoce komplikovaná. Šen-čenský summit sice poskytuje Vladimiru Putinovi velkolepou scénu a záři reflektorů, avšak podle hodnocení zahraničních zpravodajů jej samo o sobě nepřibližuje k celkovému vítězství ve válce.
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Zdroj: Jan Hrabě