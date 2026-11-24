Válka mezi Ukrajinou a Ruskem se šíří po celé Evropě a místo míru dochází k výrazné eskalaci, kterou podle analýzy zpravodajského webu CNN zhoršuje více než šest týdnů diplomatických přesunů, okázalých gest, podkopávání ukrajinské obranyschopnosti, ruská neústupnost i neúspěšný pokus Spojených států přetvořit jednání na otázku evropské bezpečnosti a účasti.
Navzdory téměř nulovým veřejným výsledkům třístranné schůzky Ruska, Číny a Spojených států v Šen-čenu provázela uplynulý týden eskalace násilí, kdy Rusko v pátek podniklo šestihodinový útok dronů a raket, který ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil za nejintenzivnější útok letošního roku, a po týdnech úderů na kyjevské mosty a energetickou infrastrukturu zemřely desítky lidí a rozsáhlé části země i metropole bývají bez proudu.
Ukrajina ve dnech kolem třístranné schůzky třikrát zasáhla most na okupovaný Krym a její drony zřejmě zasáhly o víkendu plavidlo napojené na ruskou armádu u pobřeží Kaliningradu i ruské námořní cíle u přístavu Benghází na libyjském pobřeží. Zeměpisný rozsah ukrajinských úderů je podle analýzy důležitý, protože Kaliningrad je ruskou enklávou mezi Litvou a Polskem, dosud považovanou za bezpečnou a odříznutou uprostřed států Severoatlantické aliance silně vyhraněných vůči Rusku.
Útok na plavidlo Sparta II, součást ruské vojensko-nákladní flotily Sparta, zřejmě provedla Ukrajina pomocí dronu vypuštěného z jiné lodi nebo letícího přes ruské území do Baltského moře, zatímco Moskva podle textu obvinila Litvu, že nechala dron přeletět přes své území a území aliance. Podle analýzy tím Rusko přiživuje narativ o válce s celou aliancí a zvyšuje riziko dalších ruských sabotáží v Pobaltí i eskalace s aliancí, zatímco údery u Benghází, které podle Zelenského zasáhly ruskou válečnou loď a nákladní plavidlo, ukazují schopnost ukrajinských dronů ohrozit ruské lodě v jakémkoliv středomořském přístavu.
Nárůst násilí a jeho šíření by bylo před pěti lety nepředstavitelné, neboť konflikt se z ukrajinského území rozšířil v roce 2024 do Ruska a poté na východní hranice aliance provázené sabotážemi spojovanými s Ruskem. Podle analýzy se situace v nadcházejících měsících jeví jako nebezpečná ze dvou hlavních důvodů, z nichž prvním je blížící se převzetí Kongresu proukrajinskými demokraty, které omezí časový prostor Kremlu a vystaví minulé chování i současné financování podrobnému dohledu.
S nástupem demokratů může být podle textu omezován vstřícný přístup amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči Rusku a jeho nejbližší okolí se může soustředit spíše na vlastní politické přežití než na osobní priority při ruské válce. Druhým důvodem je snaha Moskvy posunout vyjednávání zpět tím, že přesvědčuje Spojené státy, aby rozhovory pojímaly jako otázku širší evropské bezpečnostní architektury a vnímaly ukrajinský konflikt jako důsledek rozšiřování aliance na východ.
Ruský prezident Vladimir Putin na svém posledním vystoupení v Šen-čenu prohlásil, že Rusko nemá zájem vyjednávat o příměří, a dodal, že pokud chtějí Evropané vstoupit do rozhovorů na technické úrovni, jak podle zmocněnce Jareda Kushnera Kreml připustil, měli by přijet do Moskvy a on si to rozmyslí. Podle analýzy tím Putin dává najevo neochotu ke kompromisu, což částečně podporuje situace na bojišti, kde je hlavním cílem ovládnutí zbytku Donbasu.
Přestože ukrajinské síly dva roky bránily Rusku v obsazení donbaského města Kosťantynivka, sousední Kramatorsk a Slovjansk jsou podle textu téměř neobyvatelné kvůli ruským dronovým a leteckým úderům, které vyhánějí civilisty a mění ulice v trosky, přičemž Putin v Šen-čenu řekl, že ukrajinské držení zbývajících deseti procent Donbasu se může stát neudržitelným. Ruský postup provázený nejméně čtyřiceti tisíci mrtvých a zraněných měsíčně může podle analýzy směřovat k tomu, aby se zbytek Donbasu proměnil v trosky před případným politickým ujednáním.
V delším horizontu ohrožuje diplomacii nesoulad mezi tím, co obě strany tvrdí, když Kushner mluví o evropské účasti na budoucích mnohostranných mírových summitech a Kreml ji zatím odmítá, zatímco Putin tvrdí, že ovládá Kosťantynivku, ačkoliv tomu tak není, a ve čtvrtek řekl, že válku začala Ukrajina. Požadavky obou stran se od sebe vzdalují, protože Kreml podle zpráv usiluje o ústup aliance na západ a některé zprávy zmiňují, že Spojené státy nadhodily ukrajinské členství v alianci, což představuje dvě neslučitelné červené linie.
Podle analýzy se tak od sebe vzdalují dvě paralelní reality, což odpovídá ruskému přístupu využívat diplomacii k vojenským cílům, ale ztěžuje reálné omezení bojů. Text uzavírá, že uplynulý rok neúspěšných jednání, vstřícnosti vůči Putinovi, tlaku na Ukrajinu, evropské nejistoty a ruské brutality vyústil v největší konflikt v Evropě od čtyřicátých let minulého století, kde ukrajinské drony zasahují ruská plavidla na různých místech, ruské stroje opakovaně pronikají na území aliance bez vojenské odvety a mírový proces působí spíše jako snaha vyhovět Trumpovi než jako skutečný mír.
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Ukrajinská bezpečnostní služba (SBU) uvedla, že její námořní drony v neděli zničily ruskou korvetu Merkury v přístavu Benghází v Libyi a na moři u libyjského pobřeží zasáhly nákladní loď Angara, přičemž k útokům zveřejnila obrazový materiál. Východolibyjská vláda uvedla, že válečná loď v přístavu zakotvila k doplnění paliva a zásob na základě vojenské dohody s Ruskem a že probíhá vyšetřování, zatímco její námořnictvo potvrdilo útok na obchodní plavidlo severně od Benghází.
Zdroj: Libor Novák