Tesla oficiálně ukončuje výrobu vozů Cybertruck, oznámil Musk

Společnost Tesla plánuje v příštím roce ukončit výrobu svých elektrických vozů Cybertruck v texaské továrně, jak oznámil ředitel automobilky Elon Musk. Tento krok má uvolnit potřebné výrobní kapacity pro rozvoj autonomních vozidel typu Cybercab. Model s nezaměnitelným hranatým designem přitáhl od svého uvedení na trh řadu skalních příznivců, avšak potýkal se také s prodejními problémy.
Hlavní inženýr projektu Wes Morrill podle BBC naznačil, že vozidlo bude definitivně staženo z nabídky, když na sociálních sítích uvedl, že platforma posloužila jako skvělý technologický základ žijící dál v novém modelu. Sám Elon Musk reagoval na dotazy uživatelů potvrzením, že model bude v příštím roce skutečně ukončen. Přestože vůz provázely velkolepé plány, prodeje zaostávaly za původními očekáváními.
Automobilka předvedla tento netradiční vůz veřejnosti již v roce 2019, kdy se Elon Musk pokusil předvést nerozbitnost oken pomocí kovové koule. Demonstrace však skončila nezdarem, když sklo během přímého přenosu popraskalo. Navzdory tomuto incidentu zaznamenala společnost během krátké doby desítky tisíc předběžných objednávek.
Vývoj a příprava na sériovou výrobu se však potýkaly s řadou zpoždění, takže oficiální uvedení na trh proběhlo až v roce 2023. Vozidlo si zachovalo svůj futuristický vzhled připomínající stroje ze sci-fi filmů, který u veřejnosti vzbudil velmi rozporuplné reakce. Zatímco fanoušci oceňovali odvážný design z nerezové oceli, kritici jej označovali za nevzhledný.
Problémy na sebe nenechaly dlouho čekat ani po zahájení prodeje, což ukázaly opakované servisní svody a technické úpravy. Například v průběhu roku 2025 musela firma svolat do servisů více než 46 000 vozidel kvůli obavám z uvolňování částí obložení. Významnou překážkou pro širší rozšíření se stala také poměrně vysoká prodejní cena.
Cena vozidla se pohybovala od základních částek až po nejvyšší varianty určené pro náročné zákazníky. Během roku 2026 se takzvaný model Cyberbeast prodával za 102 000 dolarů, zatímco dřívější plné verze stály kolem 61 000 dolarů. Pro běžné spotřebitele na lukrativním trhu s nákladními vozidly se tak vůz stal finančně velmi náročným.
Elon Musk v dřívějších vyjádřeních označoval projekt za mimořádně vydařený a vůz nazýval nejlepším produktem, jaký kdy společnost dosud vytvořila. Příznivci vozu na internetu vyjadřovali lítost nad tím, že se výroba blíží ke svému konci, a označovali jej za nejlepší vozidlo značky. Zástupci automobilky potvrdili, že stávající flotila vyrobených vozidel bude v provozu fungovat ještě dlouhou dobu.
Ukončení výroby v texaském závodě uzavírá jednu kapitolu vývoje specifického typu elektrického vozidla s nerezovou karoserií. Společnost nyní zaměří své kapacity na výrobu autonomních vozů Cybercab podle plánu vedení. Fanoušci a majitelé ale budou moci nadále využívat své vozy, jejichž flotila zůstane v provozu.
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