VIDEO: Tesla představila v dechberoucí ukázce první létající automobil

Americká automobilka Tesla představila svůj nejnovější model nazvaný Roadster 2, který podle slov jejího šéfa Elona Muska představuje vůbec první létající auto na světě. Nové sportovní vozidlo využívá pokročilou technologii z vesmírné společnosti SpaceX, díky níž dokáže létat podobně jako raketa. Prezentace tohoto netradičního modelu proběhla v prostorách vývojového a testovacího zařízení SpaceX v Texasu.
Při představení vozu bylo oznámeno, že elektrický sportovní vůz dokáže zrychlit z nuly na sto v rekordním čase kratším než jedna sekunda. Vozidlo je vybaveno speciálními tryskami a dalšími prvky, které zajišťují jeho mimořádné dynamické vlastnosti. Elon Musk na akci osobně demonstroval, jaké schopnosti tento nový stroj nabízí.
Během živé ukázky předvedl Roadster kontrolovaný na dálku působivou akrobatickou vložku. Automobil vyjel po zakřivené rampě vzhůru a pomocí podtlakového sání se udržel vzhůru nohama. Následně aktivoval své trysky, aby provedl otočku ve vzduchu, přeletěl a bezpečně přistál.
V další části dynamické demonstrace byla k vidění jízda, při které vůz využil své reaktivní trysky k přeskoku celé řady stávajících modelů značky Tesla. Okamžitě poté dokázal v rekordním čase opět prudce zrychlit na cílovou rychlost. Tyto ukázky měly divákům ukázat spojení automobilového inženýrství s raketovými technologiemi.
Po skončení události zveřejnil Elon Musk na své sociální síti X video z této akce doprovázené komentářem o realitě létajících vozů. Uvedl, že automobil disponuje ovládáním výšky a hlavními tryskami v zadní části, což mu umožňuje provádět nejrůznější otočky a akrobatické prvky. Současně přiznal, že tento prototyp nebyl navržen primárně s ohledem na maximální bezpečnost.
Zajímavostí je, že ještě v roce 2014 přitom Musk vyjadřoval vůči budoucímu vývoji létajících dopravních prostředků značnou skepsi. O tři roky později však oficiálně oznámil vývoj druhé generace modelu Roadster s cílem vytvořit elektrický sportovní vůz, který překoná běžná vozidla se spalovacími motory. Výroba tohoto vozu je naplánována na rok 2028 a jeho prodejní cena má přesáhnout hranici dvou set tisíc dolarů.
Zájemci o tento unikátní vůz mohou využít rezervační webové stránky společnosti Tesla, které nabízejí několik různých verzí. Verzi s označením Thrust s tryskami v zadní části auta si mohou objednat i Češi, přičemž zaplatí zálohu 120 tisíc korun a do deseti dnů pak částku 5,9 milionu korun. Běžná verze, tedy bez trysek, stojí 1,05 milionu korun.
Vrcholná verze označená jako varianta Rocket disponuje plným letovým systémem a je určena pouze pro jednoho cestujícího. Automobilka ale výslovně uvedla, že provoz této varianty není povolen na běžných veřejných komunikacích. Zájemci si navíc mohou tuto speciální verzi pořídit výhradně na základě oficiálního pozvání.
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Zdroj: Libor Novák