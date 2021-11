Cesty do Británie jsou nově kvůli omikronu těžší, a to i pro očkované

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pro cestování z České republiky do Británie začala od dnešních 4:00 platit nová opatření kvůli variantě koronaviru omikron. Lidé očkovaní proti covidu-19 budou muset vyplnit příjezdový formulář a mít objednaný a zaplacený PCR test na druhý den po příjezdu do země. Do obdržení negativního výsledku budou muset zůstat v samoizolaci.