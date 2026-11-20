Druhým dnem po sobě zasahovala policie na některé ze škol v Česku kvůli možné hrozbě. Hlídky v pátek dopoledne prověřovaly oznámení o střelci na základní škole v Příbrami. Nebezpečí se nepotvrdilo, nikomu se nic nestalo.
Policisté krátce před devátou hodinou informovali, že prověřují oznámení o možném aktivním střelci na základní škole ve Školní ulici v Příbrami. "Policisté prohledávají všechny prostory objektu školy a zjišťují veškeré okolnosti. Děti jsou v bezpečí ve svých třídách," uvedla středočeská policie na síti X.
Téměř devět stovek žáků a zaměstnanců školy bylo evakuováno do bezpečného prostoru školní tělocvičny. Nakonec se ukázalo, že podobně jako o den dříve na Uhelném trhu v Praze se jednalo o planý poplach.
"Policisté již provedli prohlídku celého objektu školy. Nepotvrdila se ani střelba, či osoba se zbraní, prostor je bezpečný," oznámili strážci zákona kolem desáté.
Okolnosti pátečního incidentu budou předmětem vyšetřování, ale policisté už tuší, co se mohlo stát. "Zřejmě došlo k chybnému spuštění tlačítka SOS ve škole, což budeme prověřovat," dodala policie.
Související
Poplach na škole v centru Prahy. Žáci se zabarikádovali, nikomu se nic nestalo
Seniorka nepřežila napadení ve Dvoře Králové. Policisté mají podezřelou osobu
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Nové video srážky vlaků v Praze. Jde o záběry z kabiny jednoho ze strojvedoucích
před 1 hodinou
Další policejní zásah ve škole. Aktivní střelec se v Příbrami nepotvrdil
před 2 hodinami
Ranní počasí může být nebezpečné. Platí nové varování meteorologů
před 3 hodinami
Pavel se domnívá, že ruské rakety mohou zasáhnout i Česko. Ozval se také Babiš
před 4 hodinami
Putin je unavený a chce dohodu, hlásal po schůzce Trump. Krátce na to Rusko rozpoutalo ničivý útok na Ukrajinu
před 4 hodinami
Nepřijeli jsme žebrat, vzkazují poslední den COP31 africké státy zemím, za něž nejsou největší tíhu oteplování
před 5 hodinami
Svět reaguje na revoluční rozhodnutí ICJ: Evropa označila rozsudek za přelomový, USA překvapily zdrženlivostí
před 6 hodinami
Fiasko na COP31: Z návrhu závěrečného dokumentu zmizely zmínky o fosilních palivech, Panama hrozí blokací
před 7 hodinami
Rutte kvůli dopadu ruské střely přijel do Polska. Francie žádá zasedání RB OSN
před 8 hodinami
AI převrátila boj se změnou klimatu naruby. Datová centra po celém světě vyprodukují masivní množství emisí
před 8 hodinami
Úsměvy a vřelá objetí byly jen na oko? Schůzka Trumpa s Ťin-pchingem obchodní válku USA s Čínou nevyřešila
před 9 hodinami
Putin: Reakce Ruska na útoky na Kerčský na Krymu bude bolestivá
před 10 hodinami
Polská armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Úřady po dopadu neznámého objektu uzavřely školy
před 11 hodinami
Rusko a Čína nejsou přátelé USA. Proč si Trump myslí opak?
před 11 hodinami
Trump se nečekaně připojil k jednání evropských lídrů. Zastával se Putina, zpochybnil podporu Ukrajiny
před 12 hodinami
Polská armáda zkoumá neznámý zřícený objekt. Úřady uzavřely letiště a vydaly varování
před 14 hodinami
Zimní projevy počasí nejsou o víkendu vyloučeny, naznačili meteorologové
včera
Jediné možné vysvětlení. Expert tvrdí, že Epsteinovu smrt způsobil někdo jiný
včera
Evropská unie přiznala kyberútok. Útočníkům pomáhala umělá inteligence
včera
Babišova vláda schválila novou antibiotickou strategii a jmenovala šéfa nového úřadu
Česko bude aktivně předcházet hrozbě narůstající rezistence obyvatel i zvířat vůči působení antibiotik. Počítá s tím nová strategie Národního antibiotického programu pro období 2026 až 2032, kterou dnes schválila Babišova vláda. Kabinet projednal také novou systemizaci pracovních míst státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců v pracovním poměru ve správních úřadech, která bude platit od 1. ledna 2027, a jmenoval ředitele nově vznikajícího Úřadu rozvoje území České republiky.
Zdroj: Jan Hrabě