Neobvyklá kauza v těchto dnech zaměstnává policisty na Vysočině. Ve Ždírci nad Doubravou nacházejí lidé ve schránkách kromě složenek či letáků také peníze. Policie se proto snaží ztotožnit člověka, který bankovky po městě roznáší.
Policisté z Vysočiny v pátek informovali o případech, kdy lidé nacházejí v poštovní schránce peníze. A i když vám to nemusí dávat smysl, strážci zákona se tím zabývají. "Vysvětlení to zatím nemá. Jedině, že by do Ždírce nad Doubravou přišel v předstihu samozvaný Ježíšek," uvedla policie na facebooku.
Případ mají na starosti příslušníci z obvodního oddělení v Chotěboři. V jednom případě našel šťastný nálezce ve své poštovní schránce rovnou 28 tisíc korun. Policisté se momentálně snaží dohledat všechny obdarované osoby.
"Proto se obracíme na obyvatele města s výzvou: Pokud jste i vy ve své poštovní schránce nalezli finanční hotovost, která vám nepatří, kontaktujte Policii České republiky," vyzvala policie na sociální síti.
Především by však strážci zákona chtěli mluvit s člověkem, který neobvyklou kauzu spustil. "Zároveň vyzýváme osobu, která finanční prostředky do poštovních schránek vhazuje, aby se sama přihlásila na policii a dostavila se na obvodní oddělení Chotěboř," vzkázali policisté.
Pomoci mohou i lidé, kteří se domnívají, že mají bližší informace o osobě, která peníze do schránek dává. Veškeré informace mohou občané sdělit prostřednictvím tísňové linky 158.
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