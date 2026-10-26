V Plzni se našel velký obnos peněz. Popelář si eura nenechal pro sebe

Stále jsou mezi námi lidi, kteří dělají dobré skutky. Vypovídající je aktuální příběh plzeňského popeláře. Během pracovní směny našel v kontejneru tašku z doklady, platebními karty a eurobankovkami v hodnotě zhruba půl milionu korun. Nález se rozhodl nahlásit policii.
Na incident, který se stal již předminulý týden, upozornil web novinky.cz. "Ke služebnímu vozidlu policistů na Klatovské třídě přišel čtyřiačtyřicetiletý muž s tím, že jezdí jako popelář a v jednom z kontejnerů našel větší obnos peněz, které chce odevzdat," uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Popelář si během směny všiml v jednom z kontejnerů tašky. Po otevření uviděl plastový obal, v němž nechyběly doklady, platební karty a 20 tisíc eur v hotovosti.
"Podle nalezených dokladů policisté zjistili, že finanční hotovost patří sedmapadesátiletému muži, který pár týdnů předtím zemřel. Jeho dcery poté při vyklízení bytu a pozůstalosti věci včetně plastového obalu s penězi, kterého si zřejmě nevšimly, vyhodily do popelnice," sdělila mluvčí.
Nyní je pravděpodobné, že dcerám peníze připadnou v rámci probíhajícího dědického řízení. Policie každopádně ocenila to, jak se popelář zachoval. "Nálezci patří velký respekt a poděkování za jeho poctivost," dodala Mifková.
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Zdroj: Libor Novák