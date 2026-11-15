Mladík se přiznal k vraždě ve Dvoře Králové, potvrdila policie

Královéhradecká kriminálka významně pokročila s případem pátečního napadení seniorky ve Dvoře Králové nad Labem, kdy oběť zemřela v nemocnici. Mladík se policistům přiznal. Kriminalisté ho viní z vraždy.
"Královéhradečtí krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání mladistvého, kterého obvinili ze spáchání provinění vraždy. Mladistvý, jehož motivem útoku měl být majetkový prospěch, se kriminalistům k činu doznal," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
Podle policistů došlo k napadení třiasedmdesátileté ženy v pátečních odpoledních hodinách v jednom z domů ve Dvoře Králové nad Labem. Důchodkyně byla převezena do nemocnice, kde následně podlehla svým zraněním.
"Policisté byli nemocnicí vyrozuměni o tom, že by na úmrtí ženy mohla mít s největší pravděpodobností podíl jiná osoba. Případem se tak obratem začali intenzivně zabývat krajští kriminalisté společně s trutnovskými," řekla dříve mluvčí Muzikantová.
Vyšetřování netrvalo dlouho, když došlo k zásadnímu průlomu. "Díky spolupráci se strážníky Městské policie Dvůr Králové nad Labem a dobré místní znalosti našich policistů jsme na základě pouhých několika málo indicií a poznatků, které měli kriminalisté k dispozici, zadrželi vpodvečer mladistvou osobu," sdělila mluvčí.
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Zdroj: Jan Hrabě