Kauza, která v posledních letech dopadla i na britskou královskou rodinu, může dostat novou zápletku. Forenzní expert pro britskou BBC uvedl, že se domnívá, že se finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein stal ve vězení obětí vraždy. Podle uznávané oficiální verze spáchal Epstein sebevraždu.
Epstein byl 10. srpna 2019 nalezen mrtvý v newyorském vězení, kde právě čekal na soudní proces. Podle profesora Michaela Freemana, jenž prostudoval zprávy newyorských patologů, byl zřejmě uškrcen zezadu. Zmíněný expert v minulosti stanovoval příčinu smrti v ostře sledovaných případech, včetně kauzy George Floyda.
Sedm let staré závěry byly takové, že Epsteinova zranění odpovídají sebevraždě, protože neexistují důkazy o šrámech, které by prokazovaly, že se bránil. Patoložka Barbara Sampsonová opakovaně uvedla, že si za svými závěry stojí.
Freeman neviděl tělo zesnulého a k vlastním závěrům dospěl na základě složek a fotografií z patologické zprávy, kterou mu poskytl finančníkův bratr Mark, jenž dlouhodobě trvá na tom, že jeho sourozenec byl zavražděn. Expert se hájí, že jeho analýza je nezávislá, protože ji neplatil Mark Epstein.
Freeman upozornil například na hlubokou podlitinu v levém rameni, na zranění v obličeji a údajnou stopu po škrcení na krku. Podle odborníka k sobě zároveň nesedí zranění a poloha těla při nalezení. "Zbývá jedno jediné zbývající vysvětlení, že smrt byla způsobena vraždou," konstatoval.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později měl ve vazbě spáchat sebevraždu.
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Zdroj: Libor Novák