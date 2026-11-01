Bývalý princ Andrew čelí novému vyšetřování ve Skotsku. Jde i o Epsteina

Skotští policisté se nově zabývají okolnostmi pobytu zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na královském zámku Balmoral, kde byl finančník hostem bývalého prince Andrewa. Informoval o tom britský deník Guardian.
Skotská policie uvedla, že obdržela informace, na jejichž základě zahájila šetření, které je ve velmi brzké fázi. Epstein navštívil Balmoral společně se svou kolegyní Ghislaine Maxwellovou v roce 1999. Již dříve byly zveřejněny fotografie, které zachycují finančníka a bývalého prince Andrewa při lovu.
"Obdrželi jsme informace, probíhají šetření, ale jsou ve velmi brzké fázi. Všechna šetření pracují s důkazy. Nikdy nepotvrzujeme podrobnosti probíhající šetření, nebylo by vhodné je dále komentovat," uvedl mluvčí skotské policie.
Bývalý princ Andrew je již vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu kvůli kauze byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru.
V únoru letošního roku dokonce došlo ke krátkodobému zatčení mladšího bratra současného britského krále. Britská policie se k takovému postupu odhodlala poté, co americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo materiály, které potvrdily styky bývalého prince s finančníkem Epsteinem.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
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Zdroj: Jan Hrabě