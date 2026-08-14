Plány monarchie odhaleny. Figuruje stále i jméno bývalého prince Andrewa

Bývalý britský princ Andrew už přišel o řadu poct a privilegií, ale královská rodina vedená jeho bratrem ho ještě nehodila zcela přes palubu. Nejnovější informace ostrovních médií jsou toho důkazem. Andrewovo jméno totiž nechybí na důležitém seznamu.
Mladší bratr současného panovníka je v posledních letech černou ovcí britské královské rodiny. Navzdory tomu stále figuruje v některých jejích plánech. Podle informací bulvárního deníku Daily Mail nechybí jeho jméno na seznamu představitelů monarchie, kteří se dočkají honosného veřejného pohřbu, až odejdou na věčnost.
Konkrétně v případě bývalého prince Andrewa by se smuteční obřad měl konat v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Na soukromém hřbitově v areálu této královské rezidence by pak měl spočinout navěky.
Andrew Mountbatten-Windsor je momentálně vyšetřován britskou policií pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Již v loňském roce mu byl odebrán titul prince a nárok pobývat v sídle Royal Lodge ve Windsoru. Problémy syna legendární královny Alžběty II. souvisí s jeho zapletením do kauzy amerického finančníka Jeffreyho Epsteina.
V červenci se objevila informace, že by nový britský premiér Andy Burnham mohl souhlasit s veřejným vyšetřováním Epsteinových aktivit ve Velké Británii. V takovém případě by pověst bývalého prince mohla znovu utrpět.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
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princ Andrew (syn královny Alžběty) , královská rodina (gbr) , Velká Británie
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Zdroj: Libor Novák