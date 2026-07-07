Naprášili ho. Bývalý princ Andrew po měsících v ústraní vyrazil mezi lidi

Lucie Podzimková

7. července 2026 18:19

Princ Andrew
Princ Andrew Foto: Depositphotos

Bývalý britský princ Andrew, dnes známý jako Andrew Mountbatten-Windsor, se poprvé po několika měsících objevil na veřejnosti. Informovala o tom britská média. Podle novinářů ale nechtěl být mladší sourozenec krále Karla III. spatřen. To se nicméně nepovedlo. 

Bývalý princ Andrew se na veřejnosti objevil poprvé od únorového zadržení policisty a stěhování do Sandringhamu. Zavítal na jezdeckou soutěž, informoval deník The Sun. Podle novinářů chtěl podpořit vévodkyni z Edinburgu Sophii, která se soutěže zúčastnila. Přítomen byl i princ Edward.

Zdiskreditovaný mladší bratr panovníka se držel stranou od hlavního dění. "Andrew se vplížil dovnitř i ven a rozhodně nechtěl být viděn," uvedl svědek pro zmíněný list. "Viděl jsem Andrewa odjíždět v 10:30, když Sophie dokončila své kolo," dodal. 

Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.

Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. 

Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.

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