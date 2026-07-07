Naprášili ho. Bývalý princ Andrew po měsících v ústraní vyrazil mezi lidi

Bývalý britský princ Andrew, dnes známý jako Andrew Mountbatten-Windsor, se poprvé po několika měsících objevil na veřejnosti. Informovala o tom britská média. Podle novinářů ale nechtěl být mladší sourozenec krále Karla III. spatřen. To se nicméně nepovedlo.
Bývalý princ Andrew se na veřejnosti objevil poprvé od únorového zadržení policisty a stěhování do Sandringhamu. Zavítal na jezdeckou soutěž, informoval deník The Sun. Podle novinářů chtěl podpořit vévodkyni z Edinburgu Sophii, která se soutěže zúčastnila. Přítomen byl i princ Edward.
Zdiskreditovaný mladší bratr panovníka se držel stranou od hlavního dění. "Andrew se vplížil dovnitř i ven a rozhodně nechtěl být viděn," uvedl svědek pro zmíněný list. "Viděl jsem Andrewa odjíždět v 10:30, když Sophie dokončila své kolo," dodal.
Bývalý princ Andrew se v průběhu února kvůli podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby na půl dne ocitl v rukou policistů. Již během loňského roku přišel o několik titulů. Naposledy přestal být rytířem Podvazkového řádu a Královského řádu Viktoriina. Již dříve bylo rozhodnuto, že přijde o titul prince a opustí sídlo Royal Lodge ve Windsoru.
Sám Andrew se již v říjnu vzdal dalších titulů, které mu náležely, například titulu vévoda z Yorku. Vaz mu definitivně zlomily úryvky z posmrtných memoárů Virginie Giuffreové, která v knize zopakovala svá obvinění vůči jeho osobě v souvislosti s kauzou amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Epstein už v roce 2008 uzavřel dohodu o vině a trestu v případu čtrnáctileté dívky, jejíž rodiče jej obvinili ze zneužití dívky v domě v Palm Beach. Poté byl znovu zadržen v červenci 2019 kvůli obvinění z obchodování se sexem. O měsíc později spáchal ve vazbě sebevraždu.
Související
Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa
Epsteinova oběť ve výpovědi zmínila Andrewa. Dostal ji do královského paláce
princ Andrew (syn královny Alžběty) , Velká Británie , královská rodina (gbr)
Aktuálně se děje
před 53 minutami
Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim
před 2 hodinami
Zeman se pustil do Pavla a zastal se vlády. Prezidentovi se prý nedá věřit
před 3 hodinami
Naprášili ho. Bývalý princ Andrew po měsících v ústraní vyrazil mezi lidi
před 4 hodinami
Zelenskyj zmínil, co všechno zvládne Ukrajina. V jedné věci požádal o pomoc
před 5 hodinami
Trumpovo sdělení se nemění. Češi mají falešný pocit bezpečí, uvedl Pavel
před 6 hodinami
Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může
před 7 hodinami
Ministerstvo pro místní rozvoj zasáhlo náhlé úmrtí náměstka ministryně
před 7 hodinami
Další čínská provokace. Japonci nařkli Peking z porušování mezinárodního práva
před 8 hodinami
Začala výluka na hlavním železničním koridoru. Cestující musí počítat se zpožděním
před 9 hodinami
Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha
před 10 hodinami
Zelenskyj jede na summit NATO s jasným úkolem. Měl by se i setkat s Trumpem
před 11 hodinami
Češi havarovali v Rakousku při návratu z dovolené. Zasahoval vrtulník
před 11 hodinami
Pavel naznačil, jaký bude jeho program na summitu NATO
před 12 hodinami
Zemřel uznávaný psycholog a manželský poradce Petr Šmolka
před 13 hodinami
Babiš a spol. odlétají na summit. Macinka popřál Pavlovi, ať si to užije
před 14 hodinami
Tropické počasí si vzalo pauzu. Kdy se vrátí vedra?
včera
Evropa čelí dalším rozmarům počasí: Po vlně veder vypukly rozsáhlé lesní požáry
včera
Teheránem prošel smuteční průvod za Chameneího. Na pohřeb dorazily miliony lidí
včera
Dodržujte zásady fair play, vyzvala EU Trumpa po červené kartě USA
včera
Červená karta pro nejlepšího hráče USA se Trumpovi nelíbí. Chce, aby to FIFA prošetřila
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že osobně požádal mezinárodní fotbalovou federaci FIFA o přezkoumání trestu pro útočníka Folarina Baloguna. Nejlepší střelec Spojených států na probíhajícím světovém šampionátu dostal stopku na jedno utkání, což vyvolalo velký poprask. Podle hlavy státu by realizace tohoto trestu zanechala na celém turnaji obrovskou skvrnu.
Zdroj: Libor Novák