Hormuzský průliv patří USA, naznačil Trump na sociální síti

Lucie Podzimková

18. srpna 2026 18:47

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump v úterý označil Hormuzský průliv za americké území. Podle šéfa Bílého domu je klíčová námořní cesta momentálně otevřená, lodě by se neměly obávat ani nebezpečí v podobě nastražených min. 

Trump v jednom z úterních příspěvků na sociální síti Truth Social zveřejnil výstřižek mapy, který zachycuje i Hormuzský průliv, jenž je zakroužkován a označen za "nové americké území". Politik v rámci tohoto příspěvku nic dalšího nenapsal. 

Republikánský lídr tak navázal na slova z minulého týdne, kdy pohrozil tím, že by se důležitá námořní cesta mohla stát americkým územím. "Jakmile porazíme Írán, docela brzy prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států," nechal se slyšet. 

Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři. 

Americký prezident v dalším aktuálním příspěvku uvedl, že neprobíhají žádné rozhovory s Íránem, přičemž nejsou ani naplánovány. "Námořní blokáda nadále pokračuje. Hormuzský průliv je otevřený. Všechny námořní miny byly odstraněny nebo odpáleny," oznámil šéf Bílého domu na Truth Social. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety již v sobotu 28. února. Diplomatická jednání jsou zatím neúspěšná, protože dosud nevedla k uzavření konečné mírové dohody. 

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Zdroj: Libor Novák

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