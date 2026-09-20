Počasí během prodlouženého víkendu. Postupně se má oteplovat

Příští víkend bude tím prvním během astronomického podzimu a zároveň bude prodloužený o pondělní státní svátek. Meteorologové sice zatím vidí pouze do neděle, ale mají dobré zprávy. Teploty by podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) měly vystoupat nad 20 stupňů.
Od pátku do neděle se bude postupně oteplovat, až odpolední maxima vyšplhají na 21 °C. Očekává se oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přeháňky, které budou pravděpodobnější na severu a severovýchodě území. Postupně srážky ustanou a ubyde i oblačnosti.
Výhled pro ČR od pátku do neděle:
Zpočátku předpokládáme oblačno až polojasno a místy přeháňky, s větší pravděpodobností na severu a severovýchodě. Postupně srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, v závěru období místy kolem 3 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 17 °C, postupně 16 až 21 °C.
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Zdroj: Lucie Podzimková