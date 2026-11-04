Vance vyjmenoval důvody, kvůli kterým Republikánská strana prohrála ve volbách

Americký viceprezident JD Vance poprvé veřejně promluvil o těžké prohře Republikánské strany v nedávných kongresových volbách a otevřeně prohlásil, že skutečná příčina volebního debaklu je zcela zřejmá. Ve svém příspěvku na sociální síti X uvedl, že do voleb vstupoval s negativními pocity poté, co jej průzkumy veřejného mínění varovaly před výraznou ztrátou podpory a porážkou v celkovém součtu o třináct procent.
Podle slov viceprezidenta, který je považován za čelního favorita na republikánskou prezidentskou nominaci pro rok 2028, ukázaly předvolební průzkumy hněv a zklamání řady voličů. Osoby, které v roce 2024 hlasovaly pro Donalda Trumpa, se tentokrát od strany odvrátily a zvažovaly podporu opozici.
Když byli tito nespokojení voliči dotázáni na podmínky, za jakých by se ke straně vrátili, požadovali konkrétní kroky. Mezi hlavní požadavky patřilo ukončení války s Íránem, důraz na řešení životních nákladů a inflace, prosazování politiky upřednostňující americké zájmy a přehodnocení dosavadních vztahů s Izraelem.
Vance ve svém vyjádření zdůraznil, že voliči sice k volebním urnám dorazili, ale právě zmiňované zahraničněpolitické a ekonomické faktory je přiměly k hlasování pro demokratické kandidáty. Tyto závěry podle jeho slov vycházejí z dat od agentury, která dokázala výsledky voleb velmi přesně odhadnout.
Hlavním důvodem neúspěchu je podle jeho názoru probíhající válečný konflikt, což v předešlých dnech potvrdil rovněž samotný americký prezident. K vyjádřením viceprezidenta se objevily okamžité reakce a Donald Trump mladší podpořil Vanceova slova plným souhlasem na sociálních sítích.
Samotný prezident Donald Trump novinářům sdělil, že reakci svého viceprezidenta zaznamenal a považuje ji za v pořádku. Současně však obhajoval správnost svého rozhodnutí zahájit vojenské operace proti Íránu a v rozhovoru pro média uvedl, že tento krok byl naprosto správný.
Viceprezident se ve svém příspěvku rovněž ohradil proti možným snahám establishmentu prosadit po volbách změny v imigrační politice pod záminkou nápravy volebních ztrát. Varoval před jakýmikoliv pokusy zavést amnestii pro nelegální přistěhovalce a uvedl, že kdokoliv takové kroky obhajuje, lže voličům, přičemž sám připustil diskuzi o přísnějším postihování firem zaměstnávajících nelegální pracovníky.
V závěru svého prohlášení Vance vyzval nespokojené stoupence strany, aby svou energii a vztek přeměnili v konstruktivní úsilí při výběru a podpoře budoucích republikánských kandidátů. Ztráta kontroly nad Senátem na období následujících šesti let je podle něj vysokou cenou, kterou však strana musí reflektovat pro budoucí politický vývoj.
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