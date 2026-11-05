Babiš v Polsku jednal s Tuskem. Plánují společné vládní jednání

Premiér Andrej Babiš (ANO) se během pracovní návštěvy Polska setkal ve Varšavě s polským premiérem Donaldem Tuskem. Hlavními tématy společného jednání byla energetická bezpečnost a konkurenceschopnost evropského průmyslu, příští víceletý finanční rámec Evropské unie na období 2028–2034, bezpečnost, migrace a dopravní spojení obou zemí.
Významnou část jednání věnovali premiéři energetice a vysokým cenám energií, které zatěžují evropské domácnosti i průmysl. Shodli se na potřebě zajistit dostupné a spolehlivé dodávky energií a posílit konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Premiéři hovořili o dopadech systému emisních povolenek ETS2 a o potřebě přehodnotit jeho plánované zavedení.
"Na Evropské radě budeme dále bojovat za zájmy našich zemí a budeme vysvětlovat našim kolegům v Evropské unii, že zásadně odmítáme emisní povolenky ETS2, které jen zhorší životy našich spoluobčanů a budou mít negativní dopad na rafinerie, na bydlení i další oblasti. Bojovat budeme také za to, aby Evropská komise i Evropská unie konečně pochopila, že my jsme jiný region, že tady máme energeticky náročné firmy," uvedl předseda vlády.
Babiš dále upozornil na výrazný růst cen emisních povolenek ETS1, které podle původních předpokladů Evropské komise měly v roce 2030 dosahovat 26,50 eura, nyní se ale jejich cena pohybuje kolem 89 eur. Tyto zvýšené náklady přitom nesou evropské podniky, což významně oslabuje jejich konkurenceschopnost. Připomněl, že již v roce 2021 požadoval zastropování ceny emisních povolenek na úrovni 30 eur. Za bezprostřední řešení pro podporu evropského průmyslu označil revizi systému ETS1 a odklad zavedení ETS2, na jehož potřebě se s polským premiérem shodli.
V oblasti bezpečnosti a migrace premiér zdůraznil, že prioritou je bezpečnost občanů obou zemí. Uvítal dokončení vyjednávání nové česko-polské smlouvy o spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, která umožní efektivnější přeshraniční spolupráci bezpečnostních složek. Její návrh schválila česká vláda 26. října 2026 a premiér vyjádřil přesvědčení, že smlouvu bude možné v dohledné době podepsat.
Premiéři jednali také o přípravě víceletého finančního rámce Evropské unie na období 2028–2034. Předseda vlády Andrej Babiš upozornil, že vyjednávání bude vzhledem k výrazně rozdílným pozicím členských států náročné. Zdůraznil však, že s polským premiérem Donaldem Tuskem mají v této otázce velmi blízké názory a shodují se na řadě zásadních priorit.
Věnovali se také konkrétním možnostem dalšího rozvoje česko-polských vztahů, zejména dopravnímu propojení obou zemí, např. dálničnímu spojení D11 a S3 a rozvoji vysokorychlostních železničních tratí, vzájemnému obchodu a investicím i cestovnímu ruchu.
"Polsko patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky. Od roku 2018 si udržuje třetí pozici v celkovém obchodním obratu a stejně významné postavení má také v českém exportu a importu. Je desátým nejvýznamnějším investorem v České republice a osmou nejvýznamnější destinací pro české investice," uvedl premiér.
Na polském trhu působí přibližně 900 firem s českým kapitálem. Významným příkladem úspěšného českého podnikání je Škoda Group, která pro Varšavu dodala 37 souprav metra v hodnotě přibližně 1,3 miliardy zlotých, tedy téměř osm miliard korun. Andrej Babiš ocenil také rostoucí zájem polských turistů o Českou republiku a českých návštěvníků o Polsko.
Předseda vlády Andrej Babiš zároveň přijal pozvání polského premiéra Donalda Tuska k jednání obou vlád. Vyjádřil přesvědčení, že se společné zasedání české a polské vlády podaří uskutečnit ještě do konce letošního roku.
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Zdroj: Libor Novák