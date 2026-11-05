Bylo to nepřehlédnutelné. ČT reagovala na úterní společenské dění

Česká televize ocenila iniciativu občanů, kteří se v úterý postavili za veřejnoprávní média, jejichž financování se snaží upravit současná vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Po celém Česku se v úterý konaly demonstrace, televizní a rozhlasoví pracovníci zároveň stávkovali.
Česká televize ve středu poděkovala za obrovskou vlnu solidarity a povzbuzení, všechny projevy podpory, veřejná vyjádření i konkrétní projevy sounáležitosti.
"Naše upřímné poděkování patří také všem, kteří se za Českou televizi postavili na náměstích v Praze i dalších městech napříč republikou. Děkujeme studentům, umělcům, sportovcům, akademikům i všem ostatním, kteří vyjádřili svůj postoj. Bylo nepřehlédnutelné, jak silnou podporu Česká televize ve společnosti má. Velmi si tohoto projevu důvěry a solidarity vážíme," uvedla veřejnoprávní televize na síti X.
"Váš postoj je pro nás nejen povzbuzením, ale také závazkem. Závazkem pokračovat v práci České televize jako nezávislé a důvěryhodné veřejnoprávní instituce, která slouží všem občanům," dodala ČT.
Televize v úterý uskutečnila celodenní stávku. Kanál ČT24 přešel od půlnoci do omezeného režimu, kdy každou celou hodinu nabízel krátkou zpravodajskou relaci. Mezi relacemi pak běžely archivní pořady. Omezení se dotklo také předpovědi počasí a sportovního zpravodajství. Večerní Události a Branky, body, vteřiny nahradily krátké zprávy.
Symbolicky od úterních 16:36 také proběhlo shromáždění na podporu veřejnoprávních médií v dolní části pražského Václavského náměstí, kterému předcházel průvod z Kavčích hor. Lidé se sešli i v dalších městech po Česku.
Na samotnou demonstraci dorazily tisíce lidí, například také vysokoškolští studenti. Pořadatelé na všechny účastníky apelovali, že jde o poklidnou akci. "Mějte na paměti, že hlas každého z vás je slyšet. Váš hlas má sílu, váš hlas může měnit věci," řekl moderátor Daniel Stach za televizní zaměstnance a poděkoval za podporu.
Slova se chopil také influencer Karel Kovář, známý jako Kovy, nebo herec a režisér Jiří Mádl. "Chceme nezávislost veřejnoprávních médií pro všechny. At už nám bude vláda vyhovovat, nebo ne," prohlásil druhý jmenovaný. Dále vystoupili zpěvák Dan Bárta nebo herci Taťjana Medvecká a Igor Orozovič.
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Česká televize , demonstrace na podporu veřejnoprávních médií
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Zdroj: Libor Novák