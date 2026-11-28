StarDance se po tomto sobotním večeru nachází před branami finále, protože ve hře zůstávají už jen čtyři taneční páry. V soutěži známých osobností nebude dále pokračovat Marta Jandová, která tančila s Martinem Prágrem.
Diváci se tentokrát mohli těšit na tři různé tance. Rovnou tři dvojice předvedly tango, hned na úvod ho ukázal například Tomáš Sean Pšenička. Chachu si na poslední listopadový večer nastudovala Sara Sandeva. Elegantní waltz pak se svým tanečním partnerem zatančila Marta Jandová.
Byla to nakonec právě dcera rockera Petra Jandy, která si v závěru sobotního večera vyslechla, že pro ni pouť letošním ročníkem StarDance končí. Jandová se umístila na konečném pátém místě.
V taneční soutěži známých osobností tak pokračují už jen čtyři páry, protože herečka Petra Nesvačilová kvůli zranění do klání oficiálně ani nenastoupila, ačkoliv během prvního přímého přenosu zatančila nesoutěžní tanec v upravené choreografii. I divácké hlasy následně postupně vyřadily tenistu Radka Štěpánka, kaskadérku Hanku Dvorskou, zpěváka Tomáše Poláka a herce Tomáše Matonohu.
Divákům se i za týden představí herec a muzikant Tomas Sean Pšenička, herečka Sara Sandeva, herečka Luciana Tomášová a zpěvák Vojta Dyk.
Výkony soutěžících hodnotí čtyřčlenná porota. Vrátil se Zdeněk Chlopčík, stálicemi jsou Tatiana Drexler a Richard Genzer, který tentokrát chyběl, přičemž jej zastoupil herec Jan Révai. Nováčkem v porotě je výrazná osobnost mezinárodní taneční scény Jana Burkiewiczová, choreografka a režisérka. Finále letošní řady je naplánováno na sobotu 12. prosince.
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Zdroj: Libor Novák