V soutěži StarDance na České televizi dnes večer zůstalo v boji o titul krále či královny parketu všech pět zbývajících tanečních párů, protože sedmý přímý přenos byl charitativní a nikdo z nich ze soutěže nevypadl. Během vysílání se podařilo shromáždit přes 41 milionů korun ve prospěch Centra Paraple, které pomáhá lidem se zdravotním postižením, a na parket se spolu se soutěžícími zapojilo i pět klientů této organizace.
Čestný prezident Centra Paraple Zdeněk Svěrák poděkoval za získanou sumu a uvedl, že jde o částku velikou a že ho těší, když se občané shodnou na tom, že pomáhat je zapotřebí, zatímco v jiných věcech se podle něj společnost v posledních letech příliš neshoduje. Zároveň upozornil, že konečná vybraná částka ještě vzroste, protože lidé mohou své příspěvky nadále posílat.
Svěrák poděkoval rovněž dlouholetým moderátorům soutěže Marku Ebenovi a Tereze Kostkové za to, že diváky pořadem provázejí. Vyjádřil jim obdiv za to, že ze soutěže odcházejí na vrcholu, což se podle jeho slov jemu samotnému nepovedlo, přičemž Eben a Kostková už před začátkem letošního ročníku oznámili, že bude jejich posledním.
Soutěžící páry během večera předvedly kromě vystoupení s lidmi na vozíku také své soutěžní tance, jimiž byly slowfox, samba a valčík. Porota ve složení Tatiana Drexler, Jana Burkiewiczová, Zdeněk Chlopčík a Richard Genzer byla v benefičním kole bodově poměrně štědrá a udělila několik devítek i tři desítky, takže téměř všichni soutěžící překonali hranici třiceti bodů.
Rekordmany letošního ročníku jsou po sobotním večeru Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová, kteří za svůj slowfox na píseň Mám rád... obdrželi 39 bodů. Marta Jandová a Martin Prágr zatančili valčík na skladbu I Have Nothing za 34 bodů, Vojtěch Dyk a Catharina Málek získali za slowfox na píseň New York, New York 32 bodů, stejným počtem 32 bodů ocenila porota slowfox na Šaškové počmárání v podání Luciany Tomášové a Robina Ondráčka a Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem si za sambu na Day-O/Banana Boat Song odnesli 29 bodů.
Všechny páry si své sobotní body převádějí do dalšího kola, které se uskuteční příští sobotu a při němž se počet soutěžících dvojic sníží na čtyři. Vítěz či vítězka letošního ročníku bude znám 12. prosince.
Charitativní večer se konal už poosmé a jeho součástí bylo propojení každého soutěžního páru s vybraným vozíčkářem, s nímž následně odtančil nacvičenou choreografii. Celkový součet příspěvků od diváků a firem za celou historii benefice už překročil sto milionů korun, přičemž rekord z přímého přenosu drží třináctá řada soutěže z roku 2024 se sumou přes 34 milionů korun, zatímco po vypnutí kamer tehdy částka narostla téměř na 50 milionů korun.
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Zdroj: Libor Novák