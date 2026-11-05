Zelenskyj avizuje trojstranné jednání, na kterém budou i Rusové

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prozradil, že by již za několik dní mělo proběhnout trojstranné jednání za účasti zástupců Kyjeva, Moskvy a Washingtonu. Momentálně probíhají přípravné rozhovory.
Zelenskyj ve středu absolvoval detailní jednání s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem, které trvalo půldruhé hodiny. "Připravujeme se na trilaterální formát mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem, který by se měl konat za méně než týden," uvedl lídr napadené země na sociální síti X.
Proběhla také schůzka v Bruselu, kde ukrajinští představitelé mluvili se zástupci USA, EU, Francie, Velké Británie, Německo či NATO o poválečné obnově země. "V Bruselu bude další setkání o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu," zmínil ukrajinský prezident.
Podle Zelenského je nutné co nejrychleji pokročit s jednáními za účelem ukončení války. "Ukrajina je připravena udělat nutné kroky. Naše návrhy jsou jasné, předali jsme je americké straně," dodal.
Kyjev již před několika dny získal od Washingtonu souhlas s prodejem raket Patriot v hodnotě přibližně 2,1 miliardy dolarů, které v plné výši uhradí spojenci, konkrétně evropské státy a Kanada. Panuje ale přesvědčení, že dodávky mohou trvat i několik let. Zelenskyj v té souvislosti vyzval k jejich urychlení.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Rusko , USA (Spojené státy americké) , válka na Ukrajině
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Zdroj: Libor Novák