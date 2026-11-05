Počasí přinese o víkendu do Česka mrazivá rána

Meteorologové vydali předpověď počasí na nadcházející víkend, podle níž přinesou jak sobota, tak i neděle kombinaci slunečných dnů, mrazivých rán a v oblasti Čech také výskyt nízké oblačnosti či mlh.
Během soboty očekávají meteorologové na území republiky převážně jasnou až polojasnou oblohu. V západní polovině Čech se však místy a jinde na území ojediněle vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, které budou v noci a ráno většinou mrznoucí a na západě země se udrží po celý den.
Nejnižší noční teploty v sobotu klesnou na 1 až -3 stupně Celsia, přičemž v údolích se ojediněle ochladí až na -5 stupňů. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 6 až 10 stupňů, avšak v západní polovině Čech se při setrvalé nízké oblačnosti nebo mlze budou pohybovat kolem 4 stupňů.
Sobotní počasí doprovodí slabý vítr, který zejména na Českomoravské vrchovině postupně zeslábne či zesílí na mírný východní až jihovýchodní o rychlosti dva až šest metrů za sekundu.
Nedělní ráz počasí bude na předchozí den navazovat a rovněž nabídne jasno až polojasno. V Čechách se místy a jinde ojediněle vytvoří zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, které budou v noci a ráno opět většinou mrznoucí a na západě Čech setrvají po celý den.
Nejnižší noční teploty v noci na neděli setrvají v rozmezí 1 až -3 stupňů Celsia, přičemž v údolích mohou ojediněle klesnout až na -6 stupňů. Nejvyšší denní teploty se v neděli dostanou na 5 až 9 stupňů, přičemž v západní polovině Čech zůstanou při mlze či nízké oblačnosti kolem 4 stupňů.
Během neděle bude na území foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který během dne na Moravě místy přejde v mírný jižní vítr o rychlosti dva až šest metrů za sekundu. Množství srážek zůstane i v neděli na nulových hodnotách.
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Americký prezident Donald Trump vystoupil v rozhovorech pro televizní stanici Fox News a server Politico, kde reagoval na výsledky proběhnuvších voleb v polovině mandátu. V rozhovorech otevřeně přiznal, že demokraté odvedli dobrou práci, ačkoliv výsledek voleb označil za poněkud překvapivý. Tyto reakce poskytl bezprostředně poté, co výsledky ukázaly porážku republikánské strany a posun v Kongresu.
Zdroj: Libor Novák