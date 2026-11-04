Rozsáhlé kybernetické útoky na chladicí zařízení v evropských supermarketech během několika posledních týdnů odhalily zranitelnost klíčové infrastruktury Evropské unie. Incidenty, které zasáhly obchody v nejméně devíti členských státech včetně Belgie, Německa, Švédska či Lucemburska, vyvolaly obavy bezpečnostních expertů z nové vlny hybridní aktivity směřující proti Evropě.
Chladničky v maloobchodních prodejnách začaly hromadně vypovídat službu poté, co útočníci vzdáleně zvýšili jejich vnitřní teplotu. Podobné incidenty přitom v polovině října zasáhly také francouzské obchody a nejnovější zprávy poukazují rovněž na napadení francouzských krevních bank, což naznačuje širší a koordinovaný charakter celé kybernetické kampaně.
Evropská komise a představitelé unijních institucí reagovali na situaci s velkým znepokojením. Evropský komisař pro zemědělství a potraviny Christophe Hansen označil pro Politico tyto útoky za záměrný pokus o narušení dodavatelského řetězce potravin v Evropě a nejvyšší bezpečnostní úředníci Unie začali celou záležitost okamžitě prověřovat.
Identifikace pachatelů v oblasti kybernetické bezpečnosti představuje mimořádně složitý úkol, který se často neobejde bez nejistoty a opatrnosti v oficiálních vyjádřeních vlád. Belgická kybernetická agentura uvedla, že totožnost útočníků nemusí být nikdy zcela odhalena, přestože vyšetřovatelé intenzivně pracují na zajištění všech dostupných stop.
Přestože definitivní důkazy dosud chybí, řada analytiků a odborníků na kyberbezpečnost směřuje pozornost k Moskvě. Odborníci z britských a mezinárodních institucí upozorňují, že úroveň potřebné odbornosti v oblasti průmyslových řídicích systémů a chladicí technologie vyžaduje sofistikované zázemí státního aktéra.
Generální ředitel kybernetické společnosti Lupovis Xavier Bellekens uvedl, že data shromážděná z falešných cílů ukazují na zapojení skupiny sponzorované některým z vládních režimů. Serverové infrastruktury využité při těchto útocích navíc v minulosti prokazatelně sloužily ruským hackerským skupinám.
Podobné operace zapadají do širšího rámce hybridní aktivity, kterou Kreml dlouhodobě využívá k vyvíjení psychologického tlaku a narušování fungování základních služeb pod prahem otevřeného vojenského konfliktu. Podle geopolitických analytiků může jít o snahu vyslat evropským vládám politický vzkaz a ukázat schopnost vyřadit z provozu běžnou občanskou infrastrukturu.
Zástupci britského think-tanku RUSI a další experti však upozorňují, že stále nelze zcela vyloučit ani jiné scénáře, od osamělých útočníků až po jiné státní aktéry. Doposud se však neobjevily žádné známky toho, že by útočníci požadovali výkupné formou ransomware, což vylučuje běžné kriminální motivy zaměřené na finanční zisk.
Belgická federální prokuratura potvrdila zahájení oficiálního trestního vyšetřování celého případu na základě poznatků z místních médií a bezpečnostních složek. Evropští představitelé a bezpečnostní experti se shodují na tom, že incidenty slouží jako varovný signál pro celou kontinentální infrastrukturu, která čelí novým výzvám v oblasti kybernetické ochrany.
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