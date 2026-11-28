Vážný problém řeší v závěru listopadu ve Velké Británii. Online služby v oblasti dávek a důchodů jsou i v sobotu ráno nadále nedostupné po blíže nespecifikovaném kybernetickém incidentu, který donutil vládu je odstavit. Informovala o tom britská stanice BBC.
Britská vláda ujistila příjemce benefitů a důchodce, že obvyklé platby budou pokračovat. Jak ale upozornila BBC, někteří lidé si stěžovali na zpoždění plateb. Úřady nicméně tvrdí, že zpoždění není zapříčiněné aktuálním kybernetickým incidentem.
Zodpovědný úřad, konkrétně Department for Work and Pensions, nespecifikoval, co způsobilo čtvrteční odstávku, ale nevyloučilo zapojení hackerů. Kyberbezpečnostní expert John Curry řekl pro BBC News, že byla "téměř jistě" zachycena podezřelá aktivita, proto se přistoupilo k odstávce, aby nedošlo ke ztrátě citlivých dat.
Curry se domnívá, že úřad mohl objevit hackery ve svých počítačových systémech. Vláda podle jeho slov mohla poskytnout jen omezené množství informací, aby útočníky neupozornila na probíhající snahu o zajištění citlivých systémů.
Někteří příjemci benefitů si stěžovali na zpoždění a vyjádřili obavy z možných pokut za pozdní sdílení informací s úřady. "Každý, kdo eviduje zpoždění či jiný problém s platbami, by měl zavolat na podporu jako obvykle. Zatímco pracujeme na obnovení našich systémů, klienti zasažení tímto incidentem nebudou postiženi sankcemi," vzkázal mluvčí příslušného úřadu.
Britská vláda zároveň v pátek konstatovala, že podle dostupných informací nedošlo ke ztrátě či krádeži jakýchkoliv osobních dat klientů.
Department for Work and Pensions provádí denně přibližně 2,5 milionu plateb a je primárním zdrojem příjmů pro miliony lidí ve Velké Británii, dodala BBC.
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