Víkendové počasí bude lákat na hory, míní meteorologové

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. listopadu 2026 7:00

Počasí
Počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Jiné počasí, než přinesly poslední dny volna, se očekává během nadcházejícího víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V noci má sice mrznout, ale přes den by nás mělo zahřát sluníčko.

Počasí má v Česku o víkendu ovlivňovat mohutná tlaková výše, která se bude přesouvat z jižní Skandinávie přes střední Evropu dále nad jihovýchod. Nadcházející víkend tak bude oproti tomu předchozímu na velké části území slunečno. 

"Očekáváme, že bude převážně jasno až polojasno, ale hlavně v západní polovině Čech se bude v noci a ráno místy vyskytovat nízká oblačnost nebo mlhy, které budou i mrznoucí. Dny jsou čím dále kratší a navíc bude mít počasí inverzní charakter a to nahrává tomu, že se nízká oblačnost nebo mlhy mohou udržet déle. To předpokládáme o víkendu na západě Čech, kde se může nízká oblačnost ojediněle udržet po většinu nebo i celý den," uvedli meteorologové. 

Lidé se mají připravit na chladná rada, kdy teploty budou klesat na -4 °C a v údolích až k -7 °C. Maximální teploty vystoupí na 6 až 10 °C, jen v západní polovině Čech má být chladněji, při déletrvající nízké oblačnosti jen kolem 4 °C

"Následující víkend tak přinese většinou hezké slunečné počasí, které bude lákat například na hory, které nabídnou hezké výhledy," dodali meteorologové. 

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