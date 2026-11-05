Trumpovo první povolební téma překvapuje. Máme větší priority, přiznal on sám

První politické téma amerického prezidenta Donalda Trumpa po jasné porážce republikánů v listopadových kongresových volbách vás možná překvapí. Šéf Bílého domu se chce zasadit o to, aby ve Spojených státech amerických skončily pravidelné změny času.
Trump si ve středu na síti Truth Social postěžoval, že Senát stále neschválil Sunshine Protection Act, kterému sám šéf Bílého domu zjednodušeně říká "zákon proti přeřizování hodinek". Jde o předlohu, která by ukončila jarní a podzimní změny času a trvala zavedla letní čas.
"Venku je taková tma, tak brzy. Ještě před několika dny bylo v ten samý čas krásně a slunečno. Navíc každý pobíhá kolem, aby přenastavil čas na hodinách," posteskl si americký prezident.
Trump zmínil, že na prosazení zákona nechtěl tlačit před volbami, protože by mohl přispět k porážce některých republikánských kandidátů. "Je to ale špatné, že to neprosadili. Sněmovna to poslala do Senátu s velkou podporou obou stran, ale Senát to nezval za své," uvedl politik. "Máme mnohem větší priority, ale budu za to bojovat," dodal.
Rušení změny času je dlouhodobě tématem i v Evropě, ale státy Evropské unie zatím nedokázaly najít shodu. Od posledního říjnového víkendu tak opět platí zimní čas.
Historie změny času u nás je zásadně spojena s oběma světovými válkami. Poprvé byl, tehdy ještě v Rakousku-Uhersku, letní čas zaveden v roce 1916 a uplatňoval se až do závěrečného válečného roku 1918. Poté se vrátil až za druhé světové války, kdy v protektorátu platil nepřetržitě více než dva a půl roku od dubna 1940. Následně se střídal se standardním pásmovým časem až do roku 1949.
Definitivně se u nás letní čas uchytil v roce 1979, kdy se ustálila i noc ze soboty na neděli během posledního březnového víkendu jako okamžik změny. Od roku 1996 je v souladu s celou EU zaveden až do října, v Česku do té doby končil v září.
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Americký prezident Donald Trump vystoupil v rozhovorech pro televizní stanici Fox News a server Politico, kde reagoval na výsledky proběhnuvších voleb v polovině mandátu. V rozhovorech otevřeně přiznal, že demokraté odvedli dobrou práci, ačkoliv výsledek voleb označil za poněkud překvapivý. Tyto reakce poskytl bezprostředně poté, co výsledky ukázaly porážku republikánské strany a posun v Kongresu.
Zdroj: Libor Novák