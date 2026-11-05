Je tady sezóna akutních respiračních infekcí. Nejvíce stonají předškolní děti

Nemocnost akutních respiračních infekcí v Česku dosáhla úrovně 828 nemocných na sto tisíc obyvatel, což představuje pokles nemocnosti o 21 % v porovnání s předchozím týdnem. Může za to státní svátek v průběhu pracovního týdne.
Nejvíce nemocných je mezi dětmi do pěti let věku. U chřipce podobných onemocnění (ILI) se nemocnost zatím pohybuje na nízké úrovni, odpovídající tomuto ročnímu období. Vývoj nemocnosti posledních týdnů ale jasně ukazuje na start sezóny respiračních infekcí, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě.
"Nejvyšší počty nemocných s akutními respiračními infekcemi evidujeme u předškoláků, konkrétně v kategorii 0-5 let, kde je nemocnost 3253 na každých 100 000 obyvatel. Aktuálně nejvyšší dětskou nemocnost mají Olomoucký a Pardubický kraj, následují Zlínský a Jihomoravský kraj. V České republice se vyskytuje řada nechřipkových respiračních virů, dominantní jsou rhinoviry, tedy původce rýmy, a ve větší míře cirkulují také viry parainfluenzy. Viry chřipky se v ČR zatím objevují jen ojediněle," řekl vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.
Rostoucí nemocnost nejmenších dětí vidíme pravidelně vždy od začátku sezóny respiračních infekcí, tedy v podstatě od nástupu dětí do kolektivů školek a škol, kdy dochází k velmi intenzivním vzájemným kontaktům. Obecně, prostředí dětských kolektivů zpravidla napomáhá snadnému šíření kapénkových infekcí.
"Nyní jsme teprve na začátku sezóny respiračních nákaz, tedy je vhodný čas na zopakování základních pravidel prevence. To znamená, že pokud mám příznaky infekce, zůstanu doma, nedávám nemocné děti na hlídání prarodičům, myju si ruce také vždy po cestě hromadnou dopravou a po příchodu domů nebo do kanceláře. K základnímu ohleduplnému chování k ostatním patří také to, že děti se zelenou nudlí u nosu zůstávají doma a nejdou do školky nebo do školy. Důležité je také pravidelné větrání všude, kde se potkává více lidí, tedy nejen doma, ale i na pracovišti, ve škole nebo hromadné dopravě. Také bychom měli zvážit pravidelné očkování proti chřipce. Na to by měli myslet zejména lidé z ohrožených skupin, jako jsou senioři, chronicky nemocní a ti, kteří o ně pečují," uvedl zástupce hlavního hygienika ČR Matyáš Fošum.
"V rámci základní prevence respiračních infekcí by každý z nás měl myslet na dodržování pečlivé hygieny rukou, být ohleduplný, přičemž může využít ochranu respirátorem či rouškou nejen pro své zdraví, ale i pro zachování zdraví svého okolí. Samozřejmostí by měl respirátor být v případě návštěv zdravotnických zařízení nebo zařízení sociálních služeb, kde chráníme před nákazou nejen sebe, ale i zdravotnický personál a klienty pobytových zařízení," zdůraznila ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková.
"Je zároveň nejvyšší čas objednat se na očkování proti chřipce. Ochrana vakcínou je doporučena všem, ale velmi důležitá je především pro seniory, lidi s oslabenou imunitou či dlouhodobě nemocné. Ochrana vakcínou nastupuje až za 10 – 14 dnů od podání, je proto vhodné být očkován dříve, než se chřipka začne masivně šířit mezi lidmi," dodal Kynčl.
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nemoci , chřipka , ministerstvo zdravotnictví , Zdravotnictví
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Zdroj: Libor Novák