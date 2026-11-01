Smutné číslo. Kongo oznámilo přes pět tisíc obětí eboly

Potvrzeno je už přes pět tisíc obětí aktuální epidemie eboly, která má epicentrum v africké Demokratické republice Kongo. Vyplývá to z nejnovějších oficiálních informací z této země. Nákaza se tam šíří již několik měsíců.
Podle nejnovějších informací, které s odkazem na data konžské vlády uvedla britská stanice BBC, si již aktuální epidemie vyžádala přes pět tisíc obětí. Potvrzeno je v tuto chvíli více než 10 300 případů obávaného onemocnění. V samotné DR Kongo je nákaza přítomna v osmi z celkem 26 provincií.
Africká kancelář Světové zdravotnické organizace WHO apeluje na dodržování opatření a lepší přístup do zasažených oblastí. Tam probíhá léčba a intenzivní testování. Vakcíny jsou aktuálně ve fázi klinických zkoušek.
Případy onemocnění ebolou se během aktuální epidemie potvrdily i ve čtyřech dalších zemích, konkrétně v Keni, Nigérii, Ugandě a Francii.
Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Ebola , Kongo , afrika , nemoci , WHO (Světová zdravotnická organizace)
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Zdroj: Jan Hrabě