Šíření smrtelně nebezpečné eboly v africké Demokratické republice Kongo se nadále nedaří zastavit. Týden co týden přibývají stovky nových případů nemoci, která se nevyhýbá ani školákům. Potvrzeno už je přes 5600 obětí aktuální epidemie.
Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) se každý týden potvrdí 400 až 500 nových případů obývaného onemocnění. Do této chvíle bylo nahlášeno přes 11 500 případů, přičemž 5600 lidí podlehlo infekci. Ebola se nevyhýbá ani školským zařízením. Téměř stovka škol eviduje nakažené, desítky případů měly tragický konec.
Případy onemocnění ebolou se během aktuální epidemie potvrdily nejen v Demokratické republice Kongo, ale i ve čtyřech dalších zemích, konkrétně v Keni, Nigérii, Ugandě a Francii.
Současná epidemie smrtelně nebezpečné eboly v Demokratické republice Kongo je nejsmrtelnější v historii této africké země. Více obětí si vyžádala pouze epidemie eboly v západní Africe v letech 2014 až 2016. V Guineji, Libérii a Sieře Leone se tehdy potvrdilo přes 28 tisíc případů choroby, přičemž 11 310 lidí jí podlehlo.
Ebola se poprvé objevila v roce 1976 v Zairu, tedy právě v dnešní DR Kongo, kde propukla epidemie krvácivé horečky. Dnes je známo pět kmenů viru pojmenovaných podle místa původu. Konkrétně jde o kmeny Bundibugyo, Súdán, Taï Forest, Reston a Zaire. Tři z nich způsobují vážné onemocnění u lidí.
Nemocí se mohou nakazit lidé i zvířata. K přenosu dochází při kontaktu s krví, sekrety a tělesnými tekutinami nemocného. Mezi oběťmi tak často bývají i nedostatečně chránění zdravotníci.
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Ebola , Kongo , afrika , WHO (Světová zdravotnická organizace)
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Zdroj: Libor Novák