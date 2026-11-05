Polsko očekává ruské sabotáže. U hranic už posiluje bezpečnost

Polsko jasně reagovalo na varování před možnými ruskými sabotážemi, k nimž by mohlo dojít již v následujících dnech. Varšava spustila speciální operaci a k hranicím s ruskou Kaliningradskou oblastí vyslala protiteroristickou jednotku. Informovala o tom stanice TVP.
Šéf polské policie Marek Boroń uvedl, že jeho kolegové spolupracují s armádou, pohraniční stráží a zpravodajskými službami na posílení přítomnosti bezpečnostních složek u hranic s Ruskem. Podle jeho slov na místě pracuje velký policejní oddíl, který byl posílen o příslušníky z jiných částí Polska a protiteroristické síly.
"Policie zajištuje hranici ve světle informací o možných událostech, které mohou vést k aktům sabotáže," řekl Boroń pro rozhlasovou stanici RMF. "Zakládá se to na informaci, která přišla i od externích zdrojů. Musíme zajistit bezpečnost obyvatel, kteří tam žijí, a zařízení a celou řadu situací, které mohou ohrozit společnost," dodal.
Podle polských médií obdržela vláda premiéra Donalda Tuska v minulém týdnu varování od vlastních i spojeneckých zpravodajských služeb, že ozbrojené skupiny se v následujících dnech mohou pokusit o překonání hranic.
Polsko již v září vyjádřilo obavy z hybridních ruských útoků. Varoval před nimi premiér Tusk s odkazem na informace od zpravodajců. Takové útoky by podle něj mohly Rusku posloužit k otestování ochoty zemí NATO aplikovat článek 5 o kolektivní obraně, podle kterého útok na jednu z členských zemí představuje útok na všechny.
Polský premiér tehdy v projevu k Sejmu řekl, že polské zpravodajské informace naznačují, že by Moskva mohla podniknout hybridní útoky s pomocí dronů a raket, jejichž cílem by byly státy podporující Ukrajinu, a vykreslit je jako nešťastné náhody. Útoku by kromě Polska mohly čelit například také pobaltské země.
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Americký prezident Donald Trump vystoupil v rozhovorech pro televizní stanici Fox News a server Politico, kde reagoval na výsledky proběhnuvších voleb v polovině mandátu. V rozhovorech otevřeně přiznal, že demokraté odvedli dobrou práci, ačkoliv výsledek voleb označil za poněkud překvapivý. Tyto reakce poskytl bezprostředně poté, co výsledky ukázaly porážku republikánské strany a posun v Kongresu.
Zdroj: Libor Novák