Cena udělovaná ministerstvem kultury, v jehož čele stojí Oto Klempíř (Motoristé), se nakonec ocitla v rodině jednoho z laureátů, ačkoliv se původně uvádělo, že ji blízcí zesnulého režiséra Juraje Herze odmítli převzít. Informovalo o tom ministerstvo kultury.
Kromě Herze si ocenění na slavnostním galavečeru nepřevzala ani laureátka v oblasti výtvarného umění Anna Daučíková, která se v umělecké tvorbě věnuje malbě, fotografii, akčnímu umění a performanci a dočkala se uznání i v zahraničí. Ve středu se ale ministerstvo pochlubilo, že cena pro režiséra se nakonec dostala k jeho rodině.
"Ministerstvo kultury s potěšením uvítalo, že paní Annelie Herz dnes osobně převzala Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, která byla za rok 2025 udělena in memoriam jejímu otci, významnému filmovému režisérovi a scenáristovi Juraji Herzovi," uvedl úřad.
Ministerstvo nezapomnělo podotknout, že ocenění připomíná mimořádný umělecký přínos Herze pro československou a českou kinematografii, jeho nezaměnitelný režijní rukopis a tvůrčí odvahu, s níž vytvořil řadu zásadních filmových děl.
Herz, který zemřel na jaře 2018, patřil k představitelům československé nové vlny. Nejznámějším jeho filmem je adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Film vznikl v roce 1968, poté na dvě desetiletí uvízl z rozhodnutí komunistického režimu v trezoru.
Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury slouží k vyznamenání výjimečných tvůrčích výkonů, případně jsou oceněním za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.
Související
Klempíř chyběl na předávání státních cen. Nepřišli ani dva laureáti
Klempíř odvolá bývalého šéfa ČT Dvořáka z vedení Státního fondu audiovize
Aktuálně se děje
včera
Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi
včera
Česká reakce na tragickou smrt fotbalisty. Ligový trenér hrával za stejný klub
včera
Babiš v Polsku jednal s Tuskem. Plánují společné vládní jednání
včera
Zdechovský apeluje na tvrdší boj proti podvodům s evropskými penězi
včera
Konečná dává sbohem komunistům, potvrdila strana
včera
Zelenskyj avizuje trojstranné jednání, na kterém budou i Rusové
včera
Národní banka zvyšuje úrokové sazby. Bude to mít vliv na hypotéky
Aktualizováno včera
Policejní manévry v Ruzyni. Anonym nahlásil bombu v několika letadlech
včera
Je tady sezóna akutních respiračních infekcí. Nejvíce stonají předškolní děti
včera
Na Slovensku zemřel ukrajinský voják. Případ vraždy řeší kriminalisté
včera
Babiš hodlá znovu obsadit pozici poradce pro národní bezpečnost
včera
Zimní podmínky mohou nastat již v listopadu. Řidičům se radí přezout
včera
Bylo to nepřehlédnutelné. ČT reagovala na úterní společenské dění
včera
Já za nic nemůžu. Fico poprvé komentoval vládní krizi na Slovensku
včera
Trumpovo první povolební téma překvapuje. Máme větší priority, přiznal on sám
včera
Polsko očekává ruské sabotáže. U hranic už posiluje bezpečnost
včera
Počasí přinese o víkendu do Česka mrazivá rána
4. listopadu 2026 21:43
Vance vyjmenoval důvody, kvůli kterým Republikánská strana prohrála ve volbách
4. listopadu 2026 20:22
Politico: Za kyberútoky na chladničky v obchodech může stát Rusko
4. listopadu 2026 19:14
Česko, Dánsko, Norsko, a teď i Kanada. Počet zemí bojkotujících ruské hokejisty narůstá
Kanada se připojila ke koalici zemí, které odmítají nastoupit k hokejovým zápasům proti ruským týmům kvůli pokračující válce na Ukrajině. Premiér Mark Carney v úterý oznámil, že ruští hokejisté nebudou moci nastoupit k nadcházejícímu mistrovství světa juniorů, které se uskuteční v Kanadě.
Zdroj: Libor Novák