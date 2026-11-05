Klempíř odevzdal cenu udělenou posmrtně režiséru Herzovi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

5. listopadu 2026 21:54

Oto Klempíř
Oto Klempíř Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Cena udělovaná ministerstvem kultury, v jehož čele stojí Oto Klempíř (Motoristé), se nakonec ocitla v rodině jednoho z laureátů, ačkoliv se původně uvádělo, že ji blízcí zesnulého režiséra Juraje Herze odmítli převzít. Informovalo o tom ministerstvo kultury. 

Kromě Herze si ocenění na slavnostním galavečeru nepřevzala ani laureátka v oblasti výtvarného umění Anna Daučíková, která se v umělecké tvorbě věnuje malbě, fotografii, akčnímu umění a performanci a dočkala se uznání i v zahraničí. Ve středu se ale ministerstvo pochlubilo, že cena pro režiséra se nakonec dostala k jeho rodině.

"Ministerstvo kultury s potěšením uvítalo, že paní Annelie Herz dnes osobně převzala Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, která byla za rok 2025 udělena in memoriam jejímu otci, významnému filmovému režisérovi a scenáristovi Juraji Herzovi," uvedl úřad.

Ministerstvo nezapomnělo podotknout, že ocenění připomíná mimořádný umělecký přínos Herze pro československou a českou kinematografii, jeho nezaměnitelný režijní rukopis a tvůrčí odvahu, s níž vytvořil řadu zásadních filmových děl. 

Herz, který zemřel na jaře 2018, patřil k představitelům československé nové vlny. Nejznámějším jeho filmem je adaptace románu Ladislava Fukse Spalovač mrtvol. Film vznikl v roce 1968, poté na dvě desetiletí uvízl z rozhodnutí komunistického režimu v trezoru.

Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury slouží k vyznamenání výjimečných tvůrčích výkonů, případně jsou oceněním za dlouhodobé umělecké zásluhy v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury.

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