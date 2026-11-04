Listopadové počasí bude odpovídat očekáváním, naznačuje výhled

Meteorologové v novém měsíčním výhledu vidí téměř až do samého konce listopadu. Počasí by podle jejich očekávání mělo odpovídat tomu, co je typické pro tuto roční dobu. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Meteorologové očekávají pokračování trendu, protože po uplynulém teplotně normálním týdnu má být i nadcházející období do 29. listopadu teplotně průměrné. Minimálně tento týden ale nabídne teploty nižší, než bývá zvykem.
"První týden bude podprůměrný s minimálními teplotami v první polovině týdne kolem 2 °C, ve druhé kolem -2 °C. Maximální teploty se budou pohybovat většinou kolem 8 °C," konstatoval ČHMÚ.
Další týdny budou průměrné, v závěru období mohou teploty dosáhnout lehce nadprůměrných hodnot. "V dalších týdnech se hodnota teplot měnit nebude, a i v posledním týdnu budou pravděpodobně nejnižší teploty v noci kolem 0 °C a nejvyšší přes den kolem 8 °C," zmínili meteorologové.
Co se týká srážek, má být období do 29. listopadu podprůměrné či průměrné. "Úhrn v prvních dvou týdnech bude spíše jen do 5 mm, v ostatních dvou mezi 5 až 10 mm. Charakter počasí by měl být zpočátku více inverzní, v průběhu období se budou do střední Evropy dostávat od západu až jihozápadu brázdy nižšího tlaku vzduchu," dodali experti.
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Zdroj: Libor Novák