Zimní podmínky mohou nastat již v listopadu. Řidičům se radí přezout

Období zimního provozu začalo a v nadcházejících dnech mají noční teploty na většině území klesat pod bod mrazu. Řidiči, kteří dosud nepřezuli, by proto neměli výměnu letních pneumatik za zimní dále odkládat. Od 1. listopadu navíc platí povinnost použít zimní pneumatiky, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, led či námraza nebo lze takové podmínky během jízdy očekávat. Upozornilo na to ministerstvo dopravy.
Podle zákona o silničním provozu musí řidiči od 1. listopadu do 31. března použít zimní pneumatiky, pokud se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně pokud lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se tyto podmínky během jízdy vyskytnou.
U osobních vozidel do 3,5 tuny musí být zimní pneumatiky za těchto podmínek na všech kolech a musí mít hloubku dezénu nejméně 4 mm. U vozidel nad 3,5 tuny zákon vyžaduje nejméně 6 mm na kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Řidiči by měli věnovat pozornost také úsekům označeným dopravní značkou Zimní výbava, kde platí zvláštní režim použití zimních pneumatik bez ohledu na aktuální stav vozovky.
"Zimní pneumatiky jsou konstrukcí a směsí přizpůsobené nízkým teplotám a zimním podmínkám, kdy lépe fungují na namrzlé nebo zasněžené vozovce. Fyziku nikdo z nás neošálí a všichni chceme bezpečně dojet do cíle. Pokud tedy ještě nemáte přezuto na zimní pneumatiky, určitě to neodkládejte," řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Při výměně pneumatik by řidiči měli zkontrolovat především hloubku dezénu, celkový stav pláště a správný tlak. Roli hraje také stáří pneumatiky. Vodítkem je označení DOT na její bočnici. Poslední čtyři číslice DOT kódu udávají týden a rok výroby. Například označení 2423 znamená, že pneumatika byla vyrobena ve 24. týdnu roku 2023. Samotné datum výroby ale o bezpečnosti pneumatiky nevypovídá. Rozhodující je také způsob a intenzita jejího používání, skladování, míra opotřebení a celkový stav pláště.
"Řidič by měl kromě data výroby kontrolovat zejména hloubku dezénu po celé šířce běhounu a případné praskliny, deformace nebo jiná poškození pneumatiky. Rozhoduje způsob používání a skladování, míra opotřebení a především celkový stav pláště," dodal vedoucí oddělení BESIP ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
Ukazatele opotřebení TWI, respektive WTWI u zimních pneumatik, lze nalézt přímo v drážkách pneumatiky a řidiči podle nich mohou orientačně posoudit stav dezénu.
Přilnavost pneumatik významně ovlivňuje bezpečnost silničního provozu. Například při rychlosti 50 km/h je podle dostupných testů brzdná dráha na sněhu u zimních pneumatik o 8 metrů kratší než u letních. Na ledu při rychlosti 30 km/h dosahuje rozdíl v brzdné dráze dokonce 11 metrů v neprospěch letních pneumatik.
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Zdroj: Libor Novák