Společnost Google zavádí nové kontrolní mechanismy, které umožní školám omezit přístup studentů k jejím umělou inteligencí poháněným nástrojům. Pokud se ovšem vzdělávací instituce rozhodnou umělou inteligenci zcela odmítnout, přijdou zároveň o přístup ke klasickému internetovému vyhledávání Google. Tato změna politiky může zásadně ovlivnit způsob, jakým žáci a učitelé využívají technologie v oblasti vzdělávání po celém světě.
Notebooky Chromebook od Googlu využívají desítky milionů studentů, přičemž v některých případech s nimi pracují již od mateřské školy. K tomuto kroku společnost přistupuje v době, kdy řada místních komunit a školských správ požaduje přísnější omezení doby strávené u obrazovek a používání umělé inteligence. Obavy rostou z toho, že tyto technologie mohou negativně ovlivnit učení a vývoj dětí nebo představovat bezpečnostní rizika.
Výrazné restrikce zavedly v letošním školním roce některé z největších školských obvodů včetně veřejných škol v New Yorku a Los Angeles, které zakázaly generativní umělou inteligenci pro část či všechny žáky. V reakci na volání pedagogů a politiků po větší kontrole oznámil Google, že produkty využívající umělou inteligenci, jako jsou asistent Gemini a vyhledávání, budou pro studentské účty ve výchozím stavu vypnuté. Školy je budou muset aktivně zapnout.
Toto opatření představuje obrat oproti dřívějšímu postupu z měsíce srpna, kdy společnost ve svých aplikacích Google Classroom ve výchozím stavu aktivovala asistenta Gemini. Pokud si nyní školy budou přát umělou inteligenci úplně deaktivovat, ztratí tím podle nových pravidel také přístup k samotnému vyhledávání. Vyhledávač a umělá inteligence jsou totiž v současných systémech Googlu hluboce propojeny.
Viceprezident společnosti Google pro vzdělávání Chris Phillips v rozhovoru pro BBC uvedl, že školy odmítající umělou inteligenci ztratí přístup k vyhledávání a žáci uvidí informaci o tom, že tato služba není k dispozici. Vyhledávání Google v posledních letech integruje umělou inteligenci prostřednictvím shrnutí na předních pozicích výsledků. Společnost plánuje podrobnosti o fungování nových kontrolních prvků představit v nadcházejících měsících před oficiálním spuštěním změn.
Zástupci Googlu na sociálních sítích uvedli, že nové nastavení poskytne školám větší možnost volby a umožní odděleně spínat nástroje jako Gemini, Gemini Notebook a vyhledávání. Přesto nové podmínky naznačují, že samotné vyhledávání nebude možné používat bez prvků umělé inteligence, které mají studentům pomáhat s řešením problémů krok za krokem namísto rychlého poskytování hotových odpovědí.
Tato změna politiky provází širší balíček aktualizací vzdělávacích nástrojů založených na konceptu takzvaného řízeného učení. Cílem je, aby technologie pomáhaly žákům procházet látkou a řešit úkoly postupně. Podobné přístupy volí i ostatní technologické firmy, které se snaží přesvědčit pedagogy a rodiče o přínosu svých produktů pro moderní výuku a budoucí uplatnění studentů na trhu práce.
Například společnost OpenAI představila speciální režim pro teenagery s důrazem na učení a bezpečnostní prvky. Řada dalších firem navíc finančně podporuje školení učitelů v oblasti využívání umělé inteligence ve výuce. Reakce na postup Googlu však nejsou pouze pozitivní a vzbuzují i kritiku ze strany představitelů samosprávy.
Starosta New Yorku Zohran Mamdani, který letos oznámil zákaz umělé inteligence ve veřejných školách, obvinil společnost Google z pokusu vnutit tuto technologii do školních lavic. Podle jeho vyjádření nemá žádná korporace právo diktovat způsob, jakým mají být vzdělávány děti. Společnost naopak obhajuje své kroky snahou vyjít vstříc požadavkům pedagogů na efektivní regulaci moderních technologií v prostředí škol.
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